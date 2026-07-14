A Prefeitura de Cajamar, em ação pelo programa Smart Cajamar, fez a instalação de totens inteligentes de segurança em diferentes pontos do município. Integrados à Central de Monitoramento, os equipamentos utilizam tecnologia para fortalecer a prevenção de ocorrências, apoiar o trabalho das equipes de segurança e proporcionar mais tranquilidade para quem vive e circula pela cidade.
Os totens de monitoramento, com quase 10 metros de altura, foram instalados em locais estratégicos e contam com funcionamento 24 horas por dia. Entre os recursos disponíveis estão câmeras integradas à Central de Monitoramento, reconhecimento facial e leitura automática de placas de veículos, permitindo maior cobertura das áreas monitoradas e mais agilidade no atendimento às ocorrências.
Além desses equipamentos, o programa também contempla a instalação de totens inteligentes nos pontos de ônibus. Os dispositivos oferecem botão de emergência com contato direto com a Guarda Civil Municipal, além de câmeras com áudio, reconhecimento facial e leitura de placas, ampliando a segurança para os usuários do transporte público.
Com tecnologia integrada e monitoramento em tempo real, o Smart Cajamar segue fortalecendo as ações de segurança pública e investindo em soluções inteligentes que contribuem para uma cidade cada vez mais segura, moderna e preparada para atender as necessidades da população.