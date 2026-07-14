A Prefeitura de Cajamar, em ação pelo programa Smart Cajamar, fez a instalação de totens inteligentes de segurança em diferentes pontos do município. Integrados à Central de Monitoramento, os equipamentos utilizam tecnologia para fortalecer a prevenção de ocorrências, apoiar o trabalho das equipes de segurança e proporcionar mais tranquilidade para quem vive e circula pela cidade.

Os totens de monitoramento, com quase 10 metros de altura, foram instalados em locais estratégicos e contam com funcionamento 24 horas por dia. Entre os recursos disponíveis estão câmeras integradas à Central de Monitoramento, reconhecimento facial e leitura automática de placas de veículos, permitindo maior cobertura das áreas monitoradas e mais agilidade no atendimento às ocorrências.