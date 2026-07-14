14 de julho de 2026
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EM JUNDIAÍ

PM cumpre mandados e devedores de pensão vão para a cadeia

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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Os dois permanecerão presos por 90 dias
Os dois permanecerão presos por 90 dias

Dois pais procurados pela Justiça por dívida de pensão alimentícia foram capturados por policiais militares da 2ª Cia do 11º Batalhão, na noite desta segunda-feira (13), em Jundiaí. Ambos permanecerão presos no Centro de Detenção Provisória (CDP).

A primeira prisão ocorreu na Vila Alvorada. Os policiais já tinham em mãos o mandado judicial e o endereço do devedor. O homem recebeu a equipe no portão de casa e foi informado de que era procurado por uma dívida de R$ 7.634,98 em pensão alimentícia. Em seguida, foi encaminhado ao Plantão Policial.

Mais tarde, a mesma equipe cumpriu um segundo mandado, desta vez no Jardim Copacabana. Na presença da mãe e da esposa, o homem foi informado de que era procurado por uma dívida de quase R$ 2 mil e também foi conduzido ao Plantão Policial.

Os dois permanecerão presos por 90 dias, conforme determinado nos mandados expedidos pela Justiça.

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