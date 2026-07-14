Dois pais procurados pela Justiça por dívida de pensão alimentícia foram capturados por policiais militares da 2ª Cia do 11º Batalhão, na noite desta segunda-feira (13), em Jundiaí. Ambos permanecerão presos no Centro de Detenção Provisória (CDP).

A primeira prisão ocorreu na Vila Alvorada. Os policiais já tinham em mãos o mandado judicial e o endereço do devedor. O homem recebeu a equipe no portão de casa e foi informado de que era procurado por uma dívida de R$ 7.634,98 em pensão alimentícia. Em seguida, foi encaminhado ao Plantão Policial.

Mais tarde, a mesma equipe cumpriu um segundo mandado, desta vez no Jardim Copacabana. Na presença da mãe e da esposa, o homem foi informado de que era procurado por uma dívida de quase R$ 2 mil e também foi conduzido ao Plantão Policial.