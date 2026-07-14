O McDia Feliz, uma das maiores iniciativas de impacto social do país em prol de causas infantojuvenis, já tem data marcada: 22 de agosto de 2026. A campanha mobiliza a sociedade para apoiar projetos que promovem saúde, acolhimento, bem-estar e educação para crianças, adolescentes e suas famílias. Este ano, a comunidade tem a oportunidade de transformar vidas ao apoiar o Grupo em Defesa da Criança com Câncer, em Jundiaí, que será beneficiado com a arrecadação obtida com a venda dos tíquetes.

Participar é simples, basta adquirir seu tíquete antecipado até o dia 19 de agosto, neste link e trocar por um sanduíche Big Mac nos restaurantes participantes McDonald's de todo o Brasil no balcão, McDelivery, Drive-Thru ou totens de autoatendimento (apresentando o tíquete impresso ou na tela do celular). Para mais detalhes, consulte o regulamento completo da campanha no site do McDonald’s.

Sobre o McDia Feliz

O McDia Feliz é o principal evento beneficente do McDonald's e, atualmente, é uma das maiores mobilizações em prol de crianças e adolescentes no Brasil. A campanha é realizada no país desde 1988, gerando recursos para as instituições apoiadas pela Casa Ronald McDonald Brasil, que atuam para proporcionar mais saúde e bem-estar para crianças e adolescentes com câncer e suas famílias. Em 2018, o projeto ampliou seu impacto para beneficiar outra causa de grande importância para o país, a Educação, contribuindo para as ações do Instituto Ayrton Senna. Desde sua primeira edição, mais de R$ 426 milhões já foram arrecadados pelo McDia Feliz. Para saber mais, acesse o site: https://www.mcdonalds.com.br/mcdia-feliz.