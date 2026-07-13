A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) lançou a plataforma ‘ANP com VC – Postos’. O aplicativo permite que, a partir desta segunda-feira (13), motoristas possam conferir a avaliação da qualidade dos postos de combustíveis espalhados pelo Brasil, além de possibilitar a denúncia de irregularidades.

A ANP é um órgão público que regulamenta e fiscaliza o mercado de combustíveis no país, da produção até a comercialização final. O lançamento da plataforma permite ao consumidor buscar informações de postos próximos a ele ou navegar por um mapa virtual.

De 0 a 5

Os postos recebem notas de zero a cinco, que levam em conta o histórico de fiscalizações da ANP recebidas pelo estabelecimento nos últimos cinco anos. As vistorias da agência avaliam questões como qualidade do combustível, se a quantidade fornecida pelas bombas é acurada e se há registro de prática de preços abusivos. Quanto mais recente uma possível punição, maior o peso negativo na nota final.