13 de julho de 2026
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APP DE AVALIAÇÃO

Motoristas poderão conferir qualidade de postos de combustíveis

Por Da redação | Agência Brasil
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Governo de SP
Aplicativo permite consumidor denunciar irregularidades
Aplicativo permite consumidor denunciar irregularidades

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) lançou a plataforma ‘ANP com VC – Postos’. O aplicativo permite que, a partir desta segunda-feira (13), motoristas possam conferir a avaliação da qualidade dos postos de combustíveis espalhados pelo Brasil, além de possibilitar a denúncia de irregularidades.

A ANP é um órgão público que regulamenta e fiscaliza o mercado de combustíveis no país, da produção até a comercialização final. O lançamento da plataforma permite ao consumidor buscar informações de postos próximos a ele ou navegar por um mapa virtual.

De 0 a 5

Os postos recebem notas de zero a cinco, que levam em conta o histórico de fiscalizações da ANP recebidas pelo estabelecimento nos últimos cinco anos. As vistorias da agência avaliam questões como qualidade do combustível, se a quantidade fornecida pelas bombas é acurada e se há registro de prática de preços abusivos. Quanto mais recente uma possível punição, maior o peso negativo na nota final.

Para facilitar a visualização no modo mapa, os postos recebem cores relacionadas às notas, com graduação do vermelho (nota zero) ao verde (nota cinco 5). Pelo próprio app, o motorista pode fazer denúncia diretamente à ANP, caso perceba indício de irregularidades na qualidade ou de preço abusivo.

O aplicativo fornece informações dos estabelecimentos, como endereço, CNPJ, quantas fiscalizações já recebeu, resultado das vistorias e qualidade das amostras analisadas. É possível também saber qual empresa fornece o combustível vendido pelo posto.

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