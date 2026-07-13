O empresário preso em flagrante no último dia 29, por homicídio culposo na direção de veículo automotor, após um acidente que matou uma mulher de 34 anos, na avenida 9 de Julho, em Jundiaí, teve negado pela Justiça o pedido para dispensa da fiança ou redução do valor de R$ 50 mil. Ele está solto beneficiado por uma liberdade provisória, concedida durante a audiência de custódia realizada no dia seguinte ao acidente.

Com a negativa, a Justiça acompanha o parecer do Ministério Público MP, que já havia se manifestado contrário ao pedido da defesa do empresário.

A Justiça, porém, concedeu mais 5 dias de prazo para o pagamento do valor, sem parcelamento. O prazo, portanto, que era de 10 dias, termina no próximo dia 15.