O empresário preso em flagrante no último dia 29, por homicídio culposo na direção de veículo automotor, após um acidente que matou uma mulher de 34 anos, na avenida 9 de Julho, em Jundiaí, teve negado pela Justiça o pedido para dispensa da fiança ou redução do valor de R$ 50 mil. Ele está solto beneficiado por uma liberdade provisória, concedida durante a audiência de custódia realizada no dia seguinte ao acidente.
Com a negativa, a Justiça acompanha o parecer do Ministério Público MP, que já havia se manifestado contrário ao pedido da defesa do empresário.
A Justiça, porém, concedeu mais 5 dias de prazo para o pagamento do valor, sem parcelamento. O prazo, portanto, que era de 10 dias, termina no próximo dia 15.
Em caso de não pagamento, a liberdade provisória será desconsiderada e um mandado de prisão preventiva será expedido.
Entenda o caso
Além da vítima fatal, outras três pessoas, uma mulher de 32, um homem de 46 e o motorista do veículo, de 49, ficaram feridas. O condutor foi preso em flagrante por homicídio culposo na direção de veículo automotor, embriaguez ao volante e lesão corporal.
Segundo o colega do condutor, eles estavam em um bar, onde ingeriram bebida alcoólica. Ao saírem, convidaram as duas mulheres para embarcarem no carro para um passeio. Minutos depois, eles se acidentaram apos o motorista perder o controle do carro.
No local, os socorristas encontraram o veículo completamente destruído após colidir contra uma árvore. A passageira morreu ainda no local em decorrência de um grave traumatismo craniano. A outra mulher sofreu uma fratura exposta em uma das pernas e foi socorrida ao Hospital São Vicente.
O motorista também sofreu ferimentos no rosto e foi encaminhado ao mesmo hospital, assim como o colega dele, que teve ferimentos leves. Durante o atendimento, os policiais constataram sinais de embriaguez, como fala desconexa e pastosa, forte odor de álcool, dificuldade para se equilibrar e lapsos de memória.
Após receber atendimento médico, ele foi conduzido ao Plantão Policial, onde teve a prisão em flagrante ratificada.