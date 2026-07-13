13 de julho de 2026
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FORÇA TÁTICA

Quatro são flagrados em 'serviço', fracionando e embalando drogas

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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As drogas seriam levadas para abastecer as 'biqueiras'
As drogas seriam levadas para abastecer as 'biqueiras'

Dois homens foram presos e dois adolescentes apreendidos neste domingo (12), durante uma operação da Força Tática do 11º Batalhão, em uma casa no bairro Vilarejo, em Cabreúva, utilizada para armazenamento, fracionamento e distribuição de drogas.

No imóvel, os policiais apreenderam cerca de 1 kg de maconha, dry, cocaína e crack, além de uma balança de precisão e quatro celulares, que serão periciados durante a investigação da Polícia Civil.

Segundo a PM, os dois adultos e os dois adolescentes foram flagrados fracionando e embalando as drogas para distribuição em pontos de venda.

Os maiores permaneceram presos em flagrante, enquanto os adolescentes foram apreendidos.

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