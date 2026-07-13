Dois homens foram presos e dois adolescentes apreendidos neste domingo (12), durante uma operação da Força Tática do 11º Batalhão, em uma casa no bairro Vilarejo, em Cabreúva, utilizada para armazenamento, fracionamento e distribuição de drogas.

No imóvel, os policiais apreenderam cerca de 1 kg de maconha, dry, cocaína e crack, além de uma balança de precisão e quatro celulares, que serão periciados durante a investigação da Polícia Civil.

Segundo a PM, os dois adultos e os dois adolescentes foram flagrados fracionando e embalando as drogas para distribuição em pontos de venda.