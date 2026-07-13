Mais de 200 porções de drogas e R$ 373 foram apreendidos durante uma ação da Polícia Militar neste fim de semana, no bairro Almerinda Chaves, em Jundiaí.

Policiais militares do Rádio Patrulhamento com Motos (RPM) faziam patrulhamento em uma área conhecida pelo tráfico de drogas quando flagraram um grupo de criminosos em uma biqueira. Ao perceberem a aproximação da equipe, todos fugiram, mas um suspeito de estar entre eles foi alcançado e detido.

Com ele, os policiais apreenderam um rádio comunicador, duas sacolas contendo porções de maconha, haxixe, cocaína, K2 e crack, além de dinheiro proveniente da venda de drogas.