13 de julho de 2026
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EM JUNDIAÍ

Suspeito é preso e PM apreende drogas, dinheiro e 'radinho'

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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Os policiais apreenderam um rádio comunicador, drogas e dinheiro
Os policiais apreenderam um rádio comunicador, drogas e dinheiro

Mais de 200 porções de drogas e R$ 373 foram apreendidos durante uma ação da Polícia Militar neste fim de semana, no bairro Almerinda Chaves, em Jundiaí.

Policiais militares do Rádio Patrulhamento com Motos (RPM) faziam patrulhamento em uma área conhecida pelo tráfico de drogas quando flagraram um grupo de criminosos em uma biqueira. Ao perceberem a aproximação da equipe, todos fugiram, mas um suspeito de estar entre eles foi alcançado e detido.

Com ele, os policiais apreenderam um rádio comunicador, duas sacolas contendo porções de maconha, haxixe, cocaína, K2 e crack, além de dinheiro proveniente da venda de drogas.

O homem foi conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu preso em flagrante por tráfico de drogas.

A ação foi de policiais militares do RPM

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