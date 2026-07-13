Um homem foi preso por policiais militares no bairro Jacaré, em Cabreúva, suspeito de maus-tratos contra um cachorro após atingir o animal com uma machadada na cabeça. O cão, que havia invadido o quintal do suspeito, foi socorrido em estado grave a um hospital veterinário em Itu.
O tutor do cachorro acionou a Polícia Militar. Quando os policiais chegaram, encontraram o homem cercado por populares revoltados com o vizinho, apontado como autor da agressão.
Segundo o tutor, os dois já haviam discutido anteriormente porque seu cachorro havia escapado e invadido o quintal do vizinho.
Os PMs tentaram contato com o suspeito, mas ele não atendeu. Enquanto uma equipe permaneceu em frente à residência, outra acompanhou o tutor até a delegacia para o registro da ocorrência.
Pouco depois, percebendo que seria localizado, o suspeito se apresentou aos policiais. Ele afirmou que o cachorro invadiu seu quintal, tentou atacar suas galinhas e, em seguida, avançou contra ele. Por esse motivo, confessou ter atingido o animal com uma machadada. A agressão foi registrada por câmeras de monitoramento e as imagens serão entregues Polícia Civil.
O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido ao Plantão Policial, onde o delegado ratificou a prisão em flagrante por maus-tratos a animal. Em seguida, ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Campo Limpo Paulista.