Julho altera o ritmo das cidades paulistas. Com o recesso escolar e as temperaturas mais amenas, as viagens curtas, passeios culturais e experiências ao ar livre acabam sendo uma boa pedida. Para quem pretende aproveitar as férias sem sair do estado, as opções incluem roteiros que vão da Serra da Mantiqueira a passeios ferroviários, passando por parques, museus, cidades históricas e destinos de aventura.
A diversidade faz parte do turismo paulista. Em poucos quilômetros, é possível desfrutar do frio serrano ao calor das águas termais, explorar trilhas em meio à Mata Atlântica ou dedicar um fim de semana à gastronomia regional. A Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP) destaca opções em diversas regiões. Confira abaixo.
Sabores que fazem parte da viagem
As férias podem ser uma oportunidade para conhecer o estado por meio da gastronomia. As Rotas do Café, do Vinho, da Cerveja, do Queijo e da Cachaça reúnem produtores, fazendas, restaurantes e experiências que valorizam a identidade de diversas regiões do estado. Todas as informações e atrações estão no site rotasdesp.sp.gov.br/rotasdesp.
Enquanto os adultos participam de degustações e visitas guiadas, muitas propriedades oferecem atividades para crianças, tornando o passeio uma experiência para toda a família.
Frio, música e gastronomia na Serra da Mantiqueira
As baixas temperaturas dão um charme especial a Campos do Jordão, que reúne atrações para diferentes perfis de visitantes e para toda a família. Cafeterias, chocolaterias e restaurantes dividem espaço com parques, mirantes e passeios de teleférico. Durante o mês de julho, a cidade também recebe o tradicional Festival de Inverno, com concertos e apresentações gratuitas espalhadas por diferentes espaços culturais e reforça a vocação do destino para o turismo cultural.
Quem prefere um ritmo mais tranquilo encontra boas opções em Santo Antônio do Pinhal, São Bento do Sapucaí e Cunha. Os municípios combinam paisagens serranas, hospedagens acolhedoras, boa gastronomia e trilhas em meio a natureza. Cunha também investe na realização do Festival de Inverno, que reúne apresentações musicais, manifestações culturais e atividades para diferentes públicos, ampliando a programação da cidade.
Experiências para desacelerar
Para quem busca aproveitar as férias em contato com a natureza, o estado de São Paulo reúne experiências que vão além das trilhas tradicionais. Em Amparo, na Serra da Mantiqueira, o Sítio Duas Cachoeiras – Jardim Botânico Araribá oferece atividades voltadas ao bem-estar e à reconexão. Em meio a áreas de floresta recuperada e cultivos agroecológicos, o espaço promove vivências como retiros e oficinas imersivas, além do “Concerto das Plantas”, experiência em que é possível ouvir a música emitida pela própria natureza.
Em Ribeirão Pires, o Parque Pérola da Serra é um convite para quem aprecia ecoturismo e observação de aves. Instalado em uma área de preservação de mananciais da Mata Atlântica, o parque reúne mais de 200 espécies catalogadas, entre elas jacutinga, tucano-do-bico-verde, garça-branca, sabiás, corujas, colibris, joão-de-barro e bem-te-vi. A combinação entre biodiversidade e trilhas em meio à vegetação faz do local uma alternativa para famílias, fotógrafos e amantes da natureza durante as férias de julho.
Bem-estar para todas as idades
Para quem busca descanso e qualidade de vida durante as férias, em Águas de São Pedro, o Fontanário Municipal é uma ótima opção. O local reúne três fontes de águas minerais, conhecidas por suas propriedades terapêuticas. O espaço, revitalizado em 2022, permite que os visitantes degustem ou levem as águas para consumo e conta com estrutura acessível para receber públicos de todas as idades.
Da região turística Águas, Cultura e Negócios, outra opção é Olímpia. Conhecida pelos parques aquáticos Thermas dos Laranjais, Hot Beach e Solar das Águas Park Resort, a cidade também oferece atrações para toda a família, como o Museu de Cera Dreamland, o Vale dos Dinossauros, o Museu de História e Folclore, além de espaços ao ar livre, como a Praia do Mirante e o Orquidário Aguapey.
Viagem sobre trilhos pela história de São Paulo
Viajar de trem é uma forma de conhecer o estado por outro ângulo, combinando paisagens, patrimônio histórico e cultura. E os paulistas e turistas conta com o Passaporte Ferroviário São Paulo, disponível no site da Associação Brasileira das Operadoras de Trens Turísticos e Culturais (ABOTTC), que reúne atrativos para quem quer conhecer os trens turísticos.
Os roteiros contemplam diferentes perfis de viajantes: o Expresso Turístico da CPTM oferece três opções ligando a capital a Jundiaí, Mogi das Cruzes ou Paranapiacaba; o Trem dos Imigrantes resgata a história da antiga São Paulo Railway; o Sistema Funicular de Santos e a Linha Turística do Bonde revelam o patrimônio ferroviário e urbano da Baixada Santista; o Trem dos Operários percorre o trecho entre Sorocaba e Votorantim; o Trem da República conecta Itu e Salto; o Trem Campinas–Jaguariúna atravessa paisagens do interior em um percurso histórico; ainda podemos citar o Trem de Guararema, no Alto Tietê.
Para aproveitar a capital paulista
A capital paulista oferece opções que combinam cultura, arte, arquitetura e contato com a natureza. Parques urbanos, ruas e espaços culturais ganham protagonismo, reunindo atrações para todas as idades. Na Vila Madalena, o Beco do Batman é um dos principais polos de arte urbana da cidade. A galeria de grafite a céu aberto reúne murais em constante renovação, transformando suas vielas em um dos cenários mais fotografados de São Paulo.
No centro, o Edifício Copan, projetado por Oscar Niemeyer, é um dos ícones da arquitetura brasileira. Com sua fachada em curvas e mais de mil apartamentos, o edifício integra a paisagem da Avenida Ipiranga e se consolidou como um dos cartões-postais da capital.
Outro passeio tradicional é a Avenida Paulista, que aos domingos é fechada para veículos e se transforma em um grande espaço de convivência. Além das apresentações culturais e artistas de rua, no trajeto o visitante encontra importantes instituições, como o MASP, o Itaú Cultural, o Centro Cultural Fiesp, a Japan House, o Instituto Moreira Salles e a Casa das Rosas.
O Parque Ibirapuera é uma das principais áreas de lazer, esporte e cultura da cidade. Com três lagos interligados, ciclovias, pistas de caminhada e corrida, quadras esportivas e áreas para eventos, o parque também reúne importantes equipamentos culturais, como o Pavilhão da Bienal, o Planetário, museus, o Pavilhão Japonês, o Obelisco e o Monumento às Bandeiras, tornando-se um dos pontos mais visitados da capital.
Para quem prefere um programa em meio à natureza, o Jardim Botânico de São Paulo oferece um refúgio dentro da cidade. Localizado no Parque Estadual das Fontes do Ipiranga, o espaço abriga remanescentes de Mata Atlântica, mais de 380 espécies de árvores, lagos, estufas, trilha e jardins temáticos, além de permitir a observação de animais que vivem livremente na área, como tucanos, preguiças e macacos.