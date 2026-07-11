Julho altera o ritmo das cidades paulistas. Com o recesso escolar e as temperaturas mais amenas, as viagens curtas, passeios culturais e experiências ao ar livre acabam sendo uma boa pedida. Para quem pretende aproveitar as férias sem sair do estado, as opções incluem roteiros que vão da Serra da Mantiqueira a passeios ferroviários, passando por parques, museus, cidades históricas e destinos de aventura.

A diversidade faz parte do turismo paulista. Em poucos quilômetros, é possível desfrutar do frio serrano ao calor das águas termais, explorar trilhas em meio à Mata Atlântica ou dedicar um fim de semana à gastronomia regional. A Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP) destaca opções em diversas regiões. Confira abaixo.

Sabores que fazem parte da viagem

As férias podem ser uma oportunidade para conhecer o estado por meio da gastronomia. As Rotas do Café, do Vinho, da Cerveja, do Queijo e da Cachaça reúnem produtores, fazendas, restaurantes e experiências que valorizam a identidade de diversas regiões do estado. Todas as informações e atrações estão no site rotasdesp.sp.gov.br/rotasdesp.