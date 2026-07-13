Para celebrar o Dia Mundial do Rock, comemorado nesta segunda-feira (13), a TIC Trens promove uma apresentação especial da Banda Intercidades na estação Francisco Morato da Linha 7-Rubi. Formada por ferroviários, a banda sobe ao palco das 17h às 18h, em uma estrutura montada logo após a linha de bloqueios da estação.

O repertório reúne clássicos do rock e do pop, além de canções marcantes da música brasileira, para proporcionar aos passageiros uma experiência cultural durante o trajeto e homenagear um dos gêneros musicais mais influentes da história.

A iniciativa faz parte da programação cultural da TIC Trens para aproximar os passageiros do universo ferroviário e tornar as estações espaços de convivência e valorização da cultura.