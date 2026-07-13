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DIA DO ROCK

Banda formada por funcionários da TIC Trens se apresentará hoje

Por Redação | TIC Trens
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / TIC Trens
Banda de ferroviários se apresenta das 17h às 18h na estação Francisco Morato, com repertório que reúne clássicos do rock, pop e sucessos da música brasileira
Banda de ferroviários se apresenta das 17h às 18h na estação Francisco Morato, com repertório que reúne clássicos do rock, pop e sucessos da música brasileira

Para celebrar o Dia Mundial do Rock, comemorado nesta segunda-feira (13), a TIC Trens promove uma apresentação especial da Banda Intercidades na estação Francisco Morato da Linha 7-Rubi. Formada por ferroviários, a banda sobe ao palco das 17h às 18h, em uma estrutura montada logo após a linha de bloqueios da estação.

O repertório reúne clássicos do rock e do pop, além de canções marcantes da música brasileira, para proporcionar aos passageiros uma experiência cultural durante o trajeto e homenagear um dos gêneros musicais mais influentes da história. 

A iniciativa faz parte da programação cultural da TIC Trens para aproximar os passageiros do universo ferroviário e tornar as estações espaços de convivência e valorização da cultura.

A Banda Intercidades nasceu da união de ferroviários apaixonados por música. Com influências que vão do rock clássico e do grunge ao pop contemporâneo, o grupo reúne diferentes estilos em apresentações que celebram a música e a conexão com o público.

Serviço
Apresentação da Banda Intercidades – Dia Mundial do Rock
Data: 13 de julho de 2026 (segunda-feira)
Horário: das 17h às 18h
Local: Estação Francisco Morato, após a linha de bloqueio da estação, próximo aos sanitários

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