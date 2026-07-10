O Sesc Jundiaí recebe neste domingo (12), às 16h, o espetáculo “É Goool! Mirabolâncias Futebolísticas”, voltado ao público infantil e às famílias. A montagem utiliza o universo do futebol para abordar temas como imaginação, amizade, convivência e infância, em uma apresentação com classificação livre, indicada para crianças a partir de 5 anos.

Inspirada em histórias de autores como Jorge Amado, Ilan Brenman e Santuza Abras, a peça propõe uma experiência lúdica, na qual o esporte serve de ponto de partida para incentivar a criatividade e as brincadeiras. O espetáculo busca aproximar o público do teatro por meio de narrativas leves e bem-humoradas.

Os ingressos custam R$ 40 (inteira), R$ 20 (meia-entrada) e R$ 12 para credenciados plenos do Sesc. Crianças de até 12 anos têm entrada gratuita, conforme a política da unidade.