O projeto Histórias Latinas: Vozes do Continente movimenta a biblioteca do Sesc Jundiaí nas manhãs de domingos, sempre às 11h. Conduzida pela Cia. Conto em Cantos, a programação apresenta contos da tradição oral e da literatura latino-americana por meio de apresentações gratuitas que costuram narrativas, músicas e brincadeiras coletivas.
A série é fruto de mais de 20 anos de pesquisa do coletivo em linguagem narrativa e cultura popular, trazendo histórias vivenciadas em itinerâncias por diversos países da América Latina para aproximar o público infantil desses universos integrados.
As contações seguem até o dia 12 de julho com a apresentação de O Mundo do Avesso, que reúne narrativas brasileiras, chilenas e venezuelanas focadas no humor e na esperteza como recursos para subverter as aparências.
No domingo seguinte, dia 19, a sessão Pelo Mundo Afora aborda mistérios e reviravoltas presentes em contos tradicionais do México e do Brasil.
O ciclo se encerra no dia 26, com Segredos Guardados, que resgata mitos e lendas de povos originários para revelar o aspecto extraordinário contido em gestos simples do cotidiano.
O Sesc Jundiaí fica na Av. Antônio Frederico Ozanan, 6600, ao lado do Jardim Botânico.