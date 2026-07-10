O projeto Histórias Latinas: Vozes do Continente movimenta a biblioteca do Sesc Jundiaí nas manhãs de domingos, sempre às 11h. Conduzida pela Cia. Conto em Cantos, a programação apresenta contos da tradição oral e da literatura latino-americana por meio de apresentações gratuitas que costuram narrativas, músicas e brincadeiras coletivas.

A série é fruto de mais de 20 anos de pesquisa do coletivo em linguagem narrativa e cultura popular, trazendo histórias vivenciadas em itinerâncias por diversos países da América Latina para aproximar o público infantil desses universos integrados.

As contações seguem até o dia 12 de julho com a apresentação de O Mundo do Avesso, que reúne narrativas brasileiras, chilenas e venezuelanas focadas no humor e na esperteza como recursos para subverter as aparências.