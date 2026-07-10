10 de julho de 2026
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PARA A CRIANÇADA

Sesc Jundiaí recebe contações de histórias da América Latina

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Sesc Jundiaí
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Divulgação
Conduzida pela Cia. Conto em Cantos, a programação apresenta contos da tradição oral e da literatura latino-americana
Conduzida pela Cia. Conto em Cantos, a programação apresenta contos da tradição oral e da literatura latino-americana

O projeto Histórias Latinas: Vozes do Continente movimenta a biblioteca do Sesc Jundiaí nas manhãs de domingos, sempre às 11h. Conduzida pela Cia. Conto em Cantos, a programação apresenta contos da tradição oral e da literatura latino-americana por meio de apresentações gratuitas que costuram narrativas, músicas e brincadeiras coletivas. 

A série é fruto de mais de 20 anos de pesquisa do coletivo em linguagem narrativa e cultura popular, trazendo histórias vivenciadas em itinerâncias por diversos países da América Latina para aproximar o público infantil desses universos integrados. 

As contações seguem até o dia 12 de julho com a apresentação de O Mundo do Avesso, que reúne narrativas brasileiras, chilenas e venezuelanas focadas no humor e na esperteza como recursos para subverter as aparências. 

No domingo seguinte, dia 19, a sessão Pelo Mundo Afora aborda mistérios e reviravoltas presentes em contos tradicionais do México e do Brasil. 

O ciclo se encerra no dia 26, com Segredos Guardados, que resgata mitos e lendas de povos originários para revelar o aspecto extraordinário contido em gestos simples do cotidiano. 

O Sesc Jundiaí fica na Av. Antônio Frederico Ozanan, 6600, ao lado do Jardim Botânico. 

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