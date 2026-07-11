Quantas vezes você já disse “na segunda-feira eu começo"? Seja para praticar atividade física, mudar a alimentação, dormir melhor ou simplesmente cuidar mais de si, a maioria das pessoas não procrastina por falta de tempo, mas porque espera sentir vontade. E esse é um dos maiores enganos da nossa mente: acreditar que a motivação precisa vir antes da ação.

Na verdade, acontece justamente o contrário. A ação é que desperta a motivação. Existe uma crença bastante conhecida de que são necessários 21 dias para criar um hábito. Embora a ciência mostre que esse tempo varia muito entre as pessoas, podendo levar algumas semanas ou até meses, estabelecer um compromisso de 21 dias é uma excelente estratégia para romper a inércia. Três semanas representam um período suficiente para mostrar ao cérebro que um novo comportamento merece ser repetido.

Nosso cérebro possui uma capacidade extraordinária chamada neuroplasticidade. Isso significa que ele se modifica constantemente de acordo com aquilo que fazemos repetidas vezes. Cada treino realizado fortalece conexões neurais relacionadas à disciplina, à tomada de decisão e ao autocuidado. Em outras palavras, toda vez que você escolhe levantar do sofá e se movimentar, não está apenas fortalecendo os músculos. Está fortalecendo sua mente.

O mais interessante é que os primeiros benefícios aparecem muito antes das mudanças físicas. Em poucos dias de prática regular, muitas pessoas já relatam melhora do humor, redução da ansiedade, mais disposição, maior clareza mental e um sono de melhor qualidade. Isso ocorre porque o exercício aumenta a liberação de substâncias como endorfina, serotonina e dopamina, responsáveis pela sensação de bem-estar, além de estimular a produção do BDNF, uma proteína essencial para a saúde cerebral, a memória e o aprendizado.

Mas talvez o maior ganho seja invisível. Cada treino concluído envia uma mensagem silenciosa ao cérebro: "Eu sou uma pessoa que cumpre o que promete para si mesma.” Essa mudança de identidade vale mais do que qualquer número na balança. Aos poucos, o exercício deixa de ser uma obrigação e passa a fazer parte de quem você é.

Também é importante abandonar a ideia do "tudo ou nada". Um treino de vinte minutos vale mais do que uma hora que nunca aconteceu. Caminhar é melhor do que permanecer sentado. Fazer um pouco, de forma consistente, produz resultados muito maiores do que esperar pelo momento perfeito. Adoro a frase: "o feito é melhor do que o perfeito"!

A continuidade é a verdadeira responsável pelas transformações. É ela que fortalece os músculos, protege as articulações, melhora o condicionamento físico, reduz dores, preserva a massa muscular, favorece o equilíbrio e diminui o risco de inúmeras doenças. Mais do que isso, é a continuidade que ensina o cérebro a escolher o movimento como parte natural da rotina.

Talvez exista algo importante que você esteja adiando há meses. Não espere sentir motivação para começar. Ela costuma aparecer depois do primeiro passo.

Faça um acordo consigo mesmo. Experimente mover o corpo pelos próximos 21 dias. Não porque esse seja um número mágico, mas porque todo grande resultado nasce de pequenas decisões repetidas diariamente.

Lembre-se: não é um treino que muda uma vida. É a decisão de não desistir no dia seguinte.

Seu corpo colherá os benefícios. Mas será sua mente quem dará o primeiro sinal de que a transformação já começou. Muita saúde a todos.

Liciana Rossi é especialista em coluna e treinamento corretivo. Pioneira do método ELDOA no Brasil