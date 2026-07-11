Caro leitor, imagine viver em uma sala onde dez televisores estão ligados simultaneamente, cada um em um canal diferente, e alguém lhe pede para focar estritamente no som da linha de diálogo de um filme em preto e branco. Para quem tem o Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), a mente opera em um ritmo parecido. Longe de ser uma "tendência" da vida moderna ou uma desculpa para a distração, o TDAH é uma condição neurobiológica real, complexa e, acima de tudo, profundamente incompreendida.

Nos últimos anos, o termo saltou dos consultórios médicos para as redes sociais. Se por um lado a popularização do tema ajudou milhares de pessoas a buscarem diagnóstico, por outro, gerou uma banalização perigosa. "Todo mundo está um pouco TDAH hoje em dia", dizem alguns, culpando o excesso de telas e notificações. Mas há uma linha crucial que separa o cansaço digital de um cérebro estruturalmente atípico: o impacto funcional.

O TDAH não é a falta de atenção, mas sim a dificuldade em regulá-la. Uma pessoa com o transtorno pode passar horas em "hiperfoco" absorvida por um assunto de seu interesse, enquanto falha miseravelmente em fixar os olhos em uma planilha burocrática por dez minutos. Não é uma questão de força de vontade; é uma dança desregulada da dopamina, o neurotransmissor que comanda a nossa percepção de recompensa e motivação.

Nas crianças, a condição costuma se manifestar pela agitação física — o estereótipo do menino que não para quieto na cadeira. Nos adultos, porém, a hiperatividade frequentemente se interioriza, transformando-se em uma ansiedade crônica, pensamentos acelerados e uma sensação permanente de esgotamento. O custo invisível de gerenciar o TDAH sem tratamento é alto: envolve o "masking" (o esforço hercúleo para parecer neurotípico), a procrastinação paralisante e o fantasma da frustração por não conseguir atingir o potencial que todos dizem que a pessoa tem.

O diagnóstico tardio não é uma sentença, mas um alívio. Ele ressignifica um passado de rótulos dolorosos como "preguiçoso", "desatento" ou "instável". Romper o preconceito exige entender que o tratamento vai muito além da medicação. O suporte envolve psicoterapia, ajustes na rotina e, fundamentalmente, empatia nas escolas e ambientes de trabalho. O TDAH traz desafios severos de organização e memória de curto prazo, mas também costuma vir acompanhado de uma capacidade ímpar de pensar fora da caixa, criatividade e resiliência.

Acolher a neurodivergência não é passar pano para a irresponsabilidade, mas sim estender a mão para quem precisa de caminhos diferentes para chegar ao mesmo lugar. Em um mundo que exige linearidade e foco absoluto, dar espaço para mentes que funcionam em formato de teia não é apenas um ato de inclusão — é um ganho de perspectiva para toda a sociedade. Pense nisso !

Micíeia Izidoro é psicopedagoga Clínica e Institucional, Neuropsicopedagoga Clínica e pós-graduada em ABA