06 de julho de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
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EM JUNDIAÍ

Mulher mantida presa dentro de casa pede ajuda e marido é preso

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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A vítima relatou que estava sendo impedida de sair de casa
A vítima relatou que estava sendo impedida de sair de casa

Um homem foi preso em flagrante por violência doméstica na tarde deste domingo (5), na Vila Comercial, em Jundiaí. A prisão foi realizada por policiais militares após o suspeito tentar fugir pulando pelos telhados de casas vizinhas.

A PM foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica. Ao chegarem ao local, os policiais avistaram a vítima acenando pela janela e pedindo socorro.

Com a aproximação da viatura, o suspeito correu para os fundos da residência, subiu no telhado e passou a fugir pelas casas vizinhas. Enquanto isso, a mulher conseguiu abrir a porta e relatar os fatos aos policiais.

Foi solicitado apoio de outras equipes, que montaram um cerco na região. O homem acabou localizado e detido na rua João Paulo de Almeida.

Ele foi encaminhado ao Plantão Policial, onde teve a prisão em flagrante ratificada, permanecendo à disposição da Justiça.

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