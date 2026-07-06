Um homem foi preso em flagrante por violência doméstica na tarde deste domingo (5), na Vila Comercial, em Jundiaí. A prisão foi realizada por policiais militares após o suspeito tentar fugir pulando pelos telhados de casas vizinhas.
A PM foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica. Ao chegarem ao local, os policiais avistaram a vítima acenando pela janela e pedindo socorro.
Com a aproximação da viatura, o suspeito correu para os fundos da residência, subiu no telhado e passou a fugir pelas casas vizinhas. Enquanto isso, a mulher conseguiu abrir a porta e relatar os fatos aos policiais.
Foi solicitado apoio de outras equipes, que montaram um cerco na região. O homem acabou localizado e detido na rua João Paulo de Almeida.
Ele foi encaminhado ao Plantão Policial, onde teve a prisão em flagrante ratificada, permanecendo à disposição da Justiça.