Charles Leclerc venceu o Grande Prêmio da Grã-Bretanha de Fórmula 1, disputado neste domingo (5), no circuito de Silverstone. O piloto da Ferrari cruzou a linha de chegada à frente de George Russell, da Mercedes, e de Lewis Hamilton, também da Ferrari. A prova terminou sob regime de Safety Car após Max Verstappen, da Red Bull, perder o controle do carro e abandonar a corrida a quatro voltas do fim.

O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, terminou na oitava colocação e conquistou seu melhor resultado na temporada. Com os quatro pontos obtidos em Silverstone, o piloto chegou a seis no campeonato e subiu para a 14ª posição na classificação, sendo o único responsável pela pontuação da equipe até o momento.

A vitória marcou o nono triunfo de Leclerc na Fórmula 1, o primeiro desde o GP dos Estados Unidos, em outubro de 2024, e também a primeira conquista do monegasco em Silverstone. O quarto lugar ficou com Lando Norris, da McLaren, seguido pelo francês Isack Hadjar, da Red Bull, que completou o grupo dos cinco primeiros colocados.