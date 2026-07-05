07 de julho de 2026
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RUMO AO HEXA

Brasil e Noruega fazem duelo das oitavas

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Rafael Ribeiro/Nelson Terme/CBF
Seleção encara equipe de Haaland no domingo por vaga nas quartas de final da competição
Seleção encara equipe de Haaland no domingo por vaga nas quartas de final da competição

Brasil e Noruega se enfrentam neste domingo (5), às 17h, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. A seleção brasileira chega ao confronto após eliminar o Japão por 2 a 1, de virada, enquanto os noruegueses avançaram ao bater a Costa do Marfim por 2 a 1.  

O duelo coloca frente a frente a equipe de Carlo Ancelotti e uma Noruega que tem em Erling Haaland sua principal arma ofensiva. A seleção europeia terminou a primeira fase com duas vitórias e uma derrota, marcou dez gols em quatro jogos e chega embalada para o mata-mata.  

Do lado brasileiro, a expectativa é por mais um teste forte na busca pela vaga nas quartas de final. Além da classificação, o confronto também reacende o histórico entre as seleções: o Brasil nunca venceu a Noruega em Copas do Mundo, já que perdeu por 2 a 1 no único encontro entre elas, em 1998.  

A partida terá transmissão ao vivo pela TV Globo, sportv, ge tv e ge.globo. Quem vencer avança às quartas de final e segue vivo na briga pelo título mundial.  

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