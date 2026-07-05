Brasil e Noruega se enfrentam neste domingo (5), às 17h, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. A seleção brasileira chega ao confronto após eliminar o Japão por 2 a 1, de virada, enquanto os noruegueses avançaram ao bater a Costa do Marfim por 2 a 1.

O duelo coloca frente a frente a equipe de Carlo Ancelotti e uma Noruega que tem em Erling Haaland sua principal arma ofensiva. A seleção europeia terminou a primeira fase com duas vitórias e uma derrota, marcou dez gols em quatro jogos e chega embalada para o mata-mata.

Do lado brasileiro, a expectativa é por mais um teste forte na busca pela vaga nas quartas de final. Além da classificação, o confronto também reacende o histórico entre as seleções: o Brasil nunca venceu a Noruega em Copas do Mundo, já que perdeu por 2 a 1 no único encontro entre elas, em 1998.