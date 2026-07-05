Estas linhas nascem de dois acontecimentos unidos por um mesmo coração: o desejo de servir. Um contempla as ferramentas deste tempo. O outro recorda um caminho de dez anos. Juntos, falam de uma só vocação, a de colocar tudo a serviço da pessoa humana e do Evangelho.

O Papa Leão XIV, na encíclica Magnifica Humanitas, nos presenteou com uma bússola luminosa para este tempo: a inteligência artificial deve estar a serviço da pessoa humana, auxiliando na construção de comunidades reais e na propagação do amor de Cristo.

A Diocese de Jundiaí recebe esse ensinamento com alegria e com a consciência de que já caminhava nessa direção. No último Dia Mundial das Comunicações Sociais, em 17 de maio, vivemos o lançamento do Guia de Marca e do Assistente Pascom IA, ferramentas pioneiras na Igreja no Brasil.

O fruto desse cuidado é uma ferramenta que liberta. Ela apoia o Pasconeiro nos bastidores, para que ele possa brilhar no que realmente importa: a presença humana, o cuidado fraterno e o anúncio vivo do Evangelho.

Que esse lançamento inspire outras dioceses e comunidades a também abraçar, com sabedoria e discernimento, as possibilidades que este tempo nos oferece. A Igreja não teme o novo — ela o evangeliza. E em Jundiaí, com a graça de Deus e a generosidade dos nossos agentes, seguimos em saída, anunciando Cristo em todos os ambientes, inclusive no digital.

Parabenizo carinhosamente o nosso Setor de Comunicação Diocesano, que dedicou talento, tempo e coração a esse sonho. Deram à tecnologia uma alma diocesana, com o nosso vocabulário litúrgico, os documentos do Magistério e a realidade pastoral de Jundiaí.

Neste mesmo tempo de graças, em 17 de julho, completo dez anos de ordenação episcopal. Na Igreja Universitária do UniSalesiano, em Araçatuba, recebi esse chamado como dom imerecido, ciente de que nada nele se deve aos meus méritos. Acolhi com o coração aberto e com a certeza que sustenta meu ministério, traduzida no lema que carrego: servi ao Senhor com alegria. São dez anos de gratidão a Deus e a este povo amado, que caminha ao meu lado rumo a Cristo.

Olhando para essas duas graças, reconheço o mesmo dom em ação. A ferramenta que hoje serve à comunicação e o ministério que há dez anos me é confiado brotam da mesma fonte e apontam para o mesmo fim: que Cristo seja anunciado e que cada pessoa encontre, em nós, um reflexo do seu amor. Por isso seguimos em saída, com sabedoria e discernimento, acolhendo as possibilidades deste tempo e levando o Evangelho a todos os ambientes, inclusive o digital.

Dom Arnaldo Carvalheiro Neto é Bispo Diocesano de Jundiaí