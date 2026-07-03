O Detran-SP publicou o edital do leilão que acontecerá a partir de 20 de julho com veículos recolhidos em Itupeva, Louveira, Várzea Paulista (Pátio Autoná Mercantil e Pátio Auto Socorro Guincho Cido), Jundiaí e região. O certame marca a nova fase dos leilões do Detran-SP, em um modelo mais robusto, auditável e alinhado às boas práticas de governança na área, com maior segurança no processo. A expectativa do Detran-SP é realizar cem certames ainda neste ano, com até 100 mil lotes envolvidos. Publicado no Diário Oficial do Estado, o novo edital reúne 596 lotes recolhidos a pátios por infração de trânsito.

Em 2025, o Detran-SP remodelou completamente sua política de leilões com a publicação da Portaria Normativa nº 46, que traz novas regras para os processos. A meta é garantir mais agilidade, segurança jurídica e respeito ao cidadão, com entrega dos veículos arrematados em até dez dias. A mudança resulta de uma revisão estrutural, com controles aprimorados e critérios claros, e consolida um novo patamar para os leilões de veículos no Estado de São Paulo.

O leilão: 596 lotes

Ofertas a preços acessíveis entre motos e automóveis em condições de circular pelas ruas compõem o certame. Os lances iniciais são de R$ 929,16, no caso das motos, e de R$ 2.642,15, no dos carros. O edital publicado no Diário Oficial do Estado com a relação completa dos lotes prevê um total de 596 unidades: 128 veículos com condições de circular, entre automóveis e motocicletas, 352 lotes de sucatas aproveitáveis para desmonte e 116 condenadas à fundição e reciclagem. As inscrições vão até 48h antes do leilão, no site da empresa organizadora, a Lance Leilões (https://www.lanceleiloes.com.br), onde serão feitos os lances e as sessões.