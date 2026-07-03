03 de julho de 2026
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NOVO MODELO DETRAN

Região de Jundiaí terá leilão de veículos neste mês; saiba mais

Por Redação | Detran-SP
| Tempo de leitura: 5 min
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Divulgação / Detran-SP
Pregão que acontece pela internet e vai oferecer 128 veículos em condições de circular, além de 468 lotes de sucata para desmonte e para fundição
Pregão que acontece pela internet e vai oferecer 128 veículos em condições de circular, além de 468 lotes de sucata para desmonte e para fundição

O Detran-SP publicou o edital do leilão que acontecerá a partir de 20 de julho com veículos recolhidos em Itupeva, Louveira, Várzea Paulista (Pátio Autoná Mercantil e Pátio Auto Socorro Guincho Cido), Jundiaí e região. O certame marca a nova fase dos leilões do Detran-SP, em um modelo mais robusto, auditável e alinhado às boas práticas de governança na área, com maior segurança no processo. A expectativa do Detran-SP é realizar cem certames ainda neste ano, com até 100 mil lotes envolvidos. Publicado no Diário Oficial do Estado, o novo edital reúne 596 lotes recolhidos a pátios por infração de trânsito.

Em 2025, o Detran-SP remodelou completamente sua política de leilões com a publicação da Portaria Normativa nº 46, que traz novas regras para os processos. A meta é garantir mais agilidade, segurança jurídica e respeito ao cidadão, com entrega dos veículos arrematados em até dez dias. A mudança resulta de uma revisão estrutural, com controles aprimorados e critérios claros, e consolida um novo patamar para os leilões de veículos no Estado de São Paulo.

O leilão: 596 lotes

Ofertas a preços acessíveis entre motos e automóveis em condições de circular pelas ruas compõem o certame. Os lances iniciais são de R$ 929,16, no caso das motos, e de R$ 2.642,15, no dos carros. O edital publicado no Diário Oficial do Estado com a relação completa dos lotes prevê um total de 596 unidades: 128 veículos com condições de circular, entre automóveis e motocicletas, 352 lotes de sucatas aproveitáveis para desmonte e 116 condenadas à fundição e reciclagem. As inscrições vão até 48h antes do leilão, no site da empresa organizadora, a Lance Leilões (https://www.lanceleiloes.com.br), onde serão feitos os lances e as sessões.

O pregão terá três dias, distribuídos entre as categorias de lotes: unidades conservadas, com condições de circular, sucatas aproveitáveis para desmonte e sucatas inservíveis, destinadas à fundição ou reciclagem, que estão previstas para o último dia (confira o calendário abaixo). No edital, é possível ver detalhes dos lotes, com informações como marca, modelo, motor, cor, ano de fabricação e lance mínimo definido por peritos. O lance mínimo é o valor de partida para as ofertas. A avaliação estimada de cada unidade é calculada com base nos valores praticados pelo mercado e no estado de conservação.

Visita e pré-lance

As unidades oferecidas no leilão podem ser conferidas de perto entre os dias 27 e 31 de julho, das 9h às 12h e das 13h30 às 17h. A visita é apenas para ver o lote: não é permitido seu manuseio, retirada, substituição de peças ou qualquer tipo de teste ou experimentação. Os veículos, sucatas e materiais ferrosos serão vendidos no estado em que se encontram, sem garantias. Os lotes estão distribuídos em três pátios:

Os pré-lances também têm data certa para acontecer: eles começam dias antes do leilão, a partir de 27 de julho, às 10h. Ao dar um pré-lance, o participante está sugerindo um preço para um veículo, valor que será convertido em lance no início da sessão pública e que, se não superado em até 30 segundos, se tornará automaticamente o vencedor e comprador daquela unidade. Uma vez aceito, um lance não pode ser desfeito. Não há possibilidade de desistência, conforme a Lei federal nº 14.133/2021.

O pré-lance é recomendado como medida preventiva para evitar falhas técnicas e de conexão, da parte do comprador postulante, durante o pregão. Quem não o fizer, porém, também pode participar do leilão de seu interesse, fazendo lance durante a sessão.

Na sequência de lances, o valor entre incrementos varia de acordo com a avaliação do veículo:

O veículo conservado que não receber proposta igual ou superior ao seu valor de avaliação será incluído em nova sessão de leilão com valor inicial correspondente a 70% do anterior. Se novamente não for arrematado, será reclassificado para sucata aproveitável.

Vale ressaltar que, mesmo que um pré-lance tenha sido feito, o proprietário do veículo listado para leilão tem o direito de recuperá-lo até um dia útil antes do certame, mediante a quitação dos débitos pendentes, entre infrações e tarifas de remoção e custódia em pátio, conforme a Resolução 623, de 2016, do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

Calendário do leilão

  1. Carros conservados e destinados à circulação (128) Podem participar: pessoas físicas e jurídicas inscritas no Cadastro da Receita Federal do Brasil
  2. Sucata aproveitável (91) e sucata aproveitável com motor inservível (261)
    Podem participar: pessoas jurídicas inscritas no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) com registro ativo no órgão ou entidade executiva de trânsito para atuação no comércio de peças usadas
  3. Sucata inservível (116)
    Podem participar: pessoas jurídicas do ramo de siderurgia ou fundição

* De acordo com o horário de Brasília/DF (BRT - UTC-3) ** Quando não for possível a conclusão da sessão pública no horário estabelecido, esta será suspensa e reiniciada no primeiro dia útil subsequente, sem prejuízo dos atos já realizados

Vetos à participação no leilão

Os leilões de veículos do Detran-SP, órgão vinculado à Secretaria de Gestão e Governo Digital (SGGD), do governo paulista, são abertos a todas as pessoas interessadas, físicas e jurídicas inscritas no Cadastro da Receita Federal do Brasil, no caso dos veículos aptos a circular.
Por questões de segurança e idoneidade, porém, é vedada a participação de:

  • servidores do Detran-SP e parentes de servidores até o segundo grau
  • leiloeiros, seus parentes até segundo grau e membros de sua equipe de trabalho
  • proprietários, sócios e/ou administradores dos pátios terceirizados, licitados ou conveniados onde se encontram custodiados os veículos, seus parentes até segundo grau e os membros da equipe de trabalho
  • pessoas físicas e jurídicas impedidas de licitar e contratar com a administração, sancionadas com as penas previstas nos incisos III e IV do art. 156 da Lei federal nº 14.133, de 2021 ou, ainda, no art. 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002

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