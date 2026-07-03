O Detran-SP publicou o edital do leilão que acontecerá a partir de 20 de julho com veículos recolhidos em Itupeva, Louveira, Várzea Paulista (Pátio Autoná Mercantil e Pátio Auto Socorro Guincho Cido), Jundiaí e região. O certame marca a nova fase dos leilões do Detran-SP, em um modelo mais robusto, auditável e alinhado às boas práticas de governança na área, com maior segurança no processo. A expectativa do Detran-SP é realizar cem certames ainda neste ano, com até 100 mil lotes envolvidos. Publicado no Diário Oficial do Estado, o novo edital reúne 596 lotes recolhidos a pátios por infração de trânsito.
Em 2025, o Detran-SP remodelou completamente sua política de leilões com a publicação da Portaria Normativa nº 46, que traz novas regras para os processos. A meta é garantir mais agilidade, segurança jurídica e respeito ao cidadão, com entrega dos veículos arrematados em até dez dias. A mudança resulta de uma revisão estrutural, com controles aprimorados e critérios claros, e consolida um novo patamar para os leilões de veículos no Estado de São Paulo.
O leilão: 596 lotes
Ofertas a preços acessíveis entre motos e automóveis em condições de circular pelas ruas compõem o certame. Os lances iniciais são de R$ 929,16, no caso das motos, e de R$ 2.642,15, no dos carros. O edital publicado no Diário Oficial do Estado com a relação completa dos lotes prevê um total de 596 unidades: 128 veículos com condições de circular, entre automóveis e motocicletas, 352 lotes de sucatas aproveitáveis para desmonte e 116 condenadas à fundição e reciclagem. As inscrições vão até 48h antes do leilão, no site da empresa organizadora, a Lance Leilões (https://www.lanceleiloes.com.br), onde serão feitos os lances e as sessões.
O pregão terá três dias, distribuídos entre as categorias de lotes: unidades conservadas, com condições de circular, sucatas aproveitáveis para desmonte e sucatas inservíveis, destinadas à fundição ou reciclagem, que estão previstas para o último dia (confira o calendário abaixo). No edital, é possível ver detalhes dos lotes, com informações como marca, modelo, motor, cor, ano de fabricação e lance mínimo definido por peritos. O lance mínimo é o valor de partida para as ofertas. A avaliação estimada de cada unidade é calculada com base nos valores praticados pelo mercado e no estado de conservação.
Visita e pré-lance
As unidades oferecidas no leilão podem ser conferidas de perto entre os dias 27 e 31 de julho, das 9h às 12h e das 13h30 às 17h. A visita é apenas para ver o lote: não é permitido seu manuseio, retirada, substituição de peças ou qualquer tipo de teste ou experimentação. Os veículos, sucatas e materiais ferrosos serão vendidos no estado em que se encontram, sem garantias. Os lotes estão distribuídos em três pátios:
Os pré-lances também têm data certa para acontecer: eles começam dias antes do leilão, a partir de 27 de julho, às 10h. Ao dar um pré-lance, o participante está sugerindo um preço para um veículo, valor que será convertido em lance no início da sessão pública e que, se não superado em até 30 segundos, se tornará automaticamente o vencedor e comprador daquela unidade. Uma vez aceito, um lance não pode ser desfeito. Não há possibilidade de desistência, conforme a Lei federal nº 14.133/2021.
O pré-lance é recomendado como medida preventiva para evitar falhas técnicas e de conexão, da parte do comprador postulante, durante o pregão. Quem não o fizer, porém, também pode participar do leilão de seu interesse, fazendo lance durante a sessão.
Na sequência de lances, o valor entre incrementos varia de acordo com a avaliação do veículo:
O veículo conservado que não receber proposta igual ou superior ao seu valor de avaliação será incluído em nova sessão de leilão com valor inicial correspondente a 70% do anterior. Se novamente não for arrematado, será reclassificado para sucata aproveitável.
Vale ressaltar que, mesmo que um pré-lance tenha sido feito, o proprietário do veículo listado para leilão tem o direito de recuperá-lo até um dia útil antes do certame, mediante a quitação dos débitos pendentes, entre infrações e tarifas de remoção e custódia em pátio, conforme a Resolução 623, de 2016, do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).
Calendário do leilão
- Carros conservados e destinados à circulação (128) Podem participar: pessoas físicas e jurídicas inscritas no Cadastro da Receita Federal do Brasil
- Sucata aproveitável (91) e sucata aproveitável com motor inservível (261)
Podem participar: pessoas jurídicas inscritas no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) com registro ativo no órgão ou entidade executiva de trânsito para atuação no comércio de peças usadas
- Sucata inservível (116)
Podem participar: pessoas jurídicas do ramo de siderurgia ou fundição
* De acordo com o horário de Brasília/DF (BRT - UTC-3) ** Quando não for possível a conclusão da sessão pública no horário estabelecido, esta será suspensa e reiniciada no primeiro dia útil subsequente, sem prejuízo dos atos já realizados
Vetos à participação no leilão
Os leilões de veículos do Detran-SP, órgão vinculado à Secretaria de Gestão e Governo Digital (SGGD), do governo paulista, são abertos a todas as pessoas interessadas, físicas e jurídicas inscritas no Cadastro da Receita Federal do Brasil, no caso dos veículos aptos a circular.
Por questões de segurança e idoneidade, porém, é vedada a participação de:
- servidores do Detran-SP e parentes de servidores até o segundo grau
- leiloeiros, seus parentes até segundo grau e membros de sua equipe de trabalho
- proprietários, sócios e/ou administradores dos pátios terceirizados, licitados ou conveniados onde se encontram custodiados os veículos, seus parentes até segundo grau e os membros da equipe de trabalho
- pessoas físicas e jurídicas impedidas de licitar e contratar com a administração, sancionadas com as penas previstas nos incisos III e IV do art. 156 da Lei federal nº 14.133, de 2021 ou, ainda, no art. 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002