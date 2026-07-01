Quem passar pelo Centro de Jundiaí neste sábado (4) terá um bom motivo para fazer uma pausa. A Praça da Matriz recebe, das 10h às 16h, mais uma edição do Sabores da Gente, evento que reúne sabores, criatividade e o talento de empreendedores locais em um ambiente acolhedor.
Ao longo do dia, o público poderá conhecer uma grande variedade de produtos locais, incluindo opções de alimentação, além de artesanato, literatura, plantas, itens de decoração e presentes produzidos por empreendedores da cidade.
Nesta edição, o público encontrará uma grande variedade de opções gastronômicas, como cerveja artesanal, caldo de cana, churros, acarajé, salgados, lanches, sorvetes, pães artesanais, mel e produtos da agricultura local. A feira também reúne artesãos e empreendedores da economia criativa, com peças de decoração, artesanato, sabonetes artesanais, pedrarias, plantas, literatura, itens personalizados e diversas opções de presentes produzidos em Jundiaí.
Promovido pela prefeitura, por meio da Secretaria de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (Smaat), o Sabores da Gente integra do Centro da Gente e fortalece a economia local ao incentivar a compra direta dos pequenos produtores e artesãos, valorizando a produção e ampliando as oportunidades para empreendedores do município.