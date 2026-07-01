Quem passar pelo Centro de Jundiaí neste sábado (4) terá um bom motivo para fazer uma pausa. A Praça da Matriz recebe, das 10h às 16h, mais uma edição do Sabores da Gente, evento que reúne sabores, criatividade e o talento de empreendedores locais em um ambiente acolhedor.

Ao longo do dia, o público poderá conhecer uma grande variedade de produtos locais, incluindo opções de alimentação, além de artesanato, literatura, plantas, itens de decoração e presentes produzidos por empreendedores da cidade.