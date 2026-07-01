01 de julho de 2026
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Sabores da Gente terá nova edição no Centro neste sábado

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
O destaque da edição são as opções gastronômicas, que vão reunir cerveja artesanal, caldo de cana, acarajé, salgados, sorvetes, produtos da agricultura local, entre outros
O destaque da edição são as opções gastronômicas, que vão reunir cerveja artesanal, caldo de cana, acarajé, salgados, sorvetes, produtos da agricultura local, entre outros

Quem passar pelo Centro de Jundiaí neste sábado (4) terá um bom motivo para fazer uma pausa. A Praça da Matriz recebe, das 10h às 16h, mais uma edição do Sabores da Gente, evento que reúne sabores, criatividade e o talento de empreendedores locais em um ambiente acolhedor.

Ao longo do dia, o público poderá conhecer uma grande variedade de produtos locais, incluindo opções de alimentação, além de artesanato, literatura, plantas, itens de decoração e presentes produzidos por empreendedores da cidade.

Nesta edição, o público encontrará uma grande variedade de opções gastronômicas, como cerveja artesanal, caldo de cana, churros, acarajé, salgados, lanches, sorvetes, pães artesanais, mel e produtos da agricultura local. A feira também reúne artesãos e empreendedores da economia criativa, com peças de decoração, artesanato, sabonetes artesanais, pedrarias, plantas, literatura, itens personalizados e diversas opções de presentes produzidos em Jundiaí.

Promovido pela prefeitura, por meio da Secretaria de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (Smaat), o Sabores da Gente integra do Centro da Gente e fortalece a economia local ao incentivar a compra direta dos pequenos produtores e artesãos, valorizando a produção e ampliando as oportunidades para empreendedores do município.

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