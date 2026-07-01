Um homem procurado pela Justiça por roubo e furto foi capturado nesta segunda-feira (30) por policiais militares da 1ª Companhia do 49º Batalhão, no bairro Caxambu, em Jundiaí.

Os PMs faziam patrulhamento quando avistaram um homem em atitude suspeita caminhando pela avenida Giustiniano Borin. Durante a abordagem, os policiais consultaram seus dados pessoais e realizaram o reconhecimento facial por meio do sistema Muralha Paulista.

A verificação confirmou a existência de um mandado de prisão em aberto.