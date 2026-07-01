A Prefeitura de Várzea Paulista distribuiu à população, nesta terça-feira (30), 400 mudas de orquídeas, 800 de árvores nativas e 600 de suculentas. No Mês do Meio Ambiente, marcado pelo Dia Mundial do Meio Ambiente (5 de junho), varzinos puderam levar gratuitamente para casa plantas e um detalhado manual de poda. O objetivo foi incentivar a conservação ambiental, embelezar a cidade e reforçar a conhecida identidade de Cidade das Orquídeas.

A ação aconteceu no Facilita — as mudas de orquídeas e de suculentas foram doadas por cinco empresas varzinas: Transkompa, Ad’oro, RMP, Elekeiroz e J. Menezes. As mudas de árvores nativas brasileiras, todas do Viveiro Municipal de Mudas, foram: ipês brancos, amarelos e roxos; jaboticabeiras; goiabeiras; quaresmeiras; e jacarandás.

Para o gestor municipal de Meio Ambiente, Peterson Afonso, distribuir plantas conscientiza e adorna a cidade de maneira leve. “A gente faz essa ação para que as pessoas embelezem suas casas, quintais e calçadas, e se conscientizem sobre a importância de cuidar da planta e do meio ambiente”, afirma.