01 de julho de 2026
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EM JUNDIAÍ

Ladrão recrutado pelo tráfico durante 'saidinha' é capturado

Por Fábio Estevam |
| Tempo de leitura: 1 min
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Os PMs prenderam o homem em frente a um barraco
Os PMs prenderam o homem em frente a um barraco

Um homem procurado pela Justiça por evasão do sistema prisional foi capturado por policiais militares do Rádio Patrulhamento com Motos (RPM) da 1ª Companhia do 49º Batalhão, no Jardim São Camilo, em Jundiaí.

O condenado cumpria pena por assalto e furto e não retornou ao presídio após o término do benefício da saída temporária, encerrado em 22 de junho. Desde então, era considerado foragido.

Durante patrulhamento, os policiais avistaram o suspeito em frente a um barraco com um volume na cintura. Na abordagem, ele forneceu um nome que levantou suspeitas.

Os PMs realizaram o reconhecimento facial por meio do sistema Muralha Paulista, que confirmou sua verdadeira identidade e a existência de um mandado de prisão por evasão do sistema prisional.

Questionado, o homem afirmou que não pretendia retornar ao presídio e que havia passado a atuar no tráfico de drogas.

Ele foi encaminhado ao Plantão Policial e, posteriormente, reconduzido ao sistema prisional.

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