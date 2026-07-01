Um homem procurado pela Justiça por evasão do sistema prisional foi capturado por policiais militares do Rádio Patrulhamento com Motos (RPM) da 1ª Companhia do 49º Batalhão, no Jardim São Camilo, em Jundiaí.

O condenado cumpria pena por assalto e furto e não retornou ao presídio após o término do benefício da saída temporária, encerrado em 22 de junho. Desde então, era considerado foragido.

Durante patrulhamento, os policiais avistaram o suspeito em frente a um barraco com um volume na cintura. Na abordagem, ele forneceu um nome que levantou suspeitas.