Funcionários de uma loja no Centro de Jundiaí detiveram um homem suspeito de furtar ferramentas e utensílios para churrasco, até a chegada da Guarda Municipal.

A ocorrência foi atendida pelos GMs Willians e Ferreira, da Divisão de Operações com Cães, com o K-9 Barack, sob supervisão do subinspetor Cristiano.

Durante a abordagem, os guardas confirmaram o furto e localizaram parte dos produtos escondidos na cueca do suspeito.