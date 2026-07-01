01 de julho de 2026
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CHAMARAM A GM

Ladrão é detido por funcionários de loja no Centro de Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: < 1 min
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O homem foi encaminhado à Central de Flagrantes
O homem foi encaminhado à Central de Flagrantes

Funcionários de uma loja no Centro de Jundiaí detiveram um homem suspeito de furtar ferramentas e utensílios para churrasco, até a chegada da Guarda Municipal.

A ocorrência foi atendida pelos GMs Willians e Ferreira, da Divisão de Operações com Cães, com o K-9 Barack, sob supervisão do subinspetor Cristiano.

Durante a abordagem, os guardas confirmaram o furto e localizaram parte dos produtos escondidos na cueca do suspeito.

O homem foi encaminhado à Central de Flagrantes, onde teve a prisão em flagrante ratificada.

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