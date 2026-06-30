O Paulista Futebol Clube anunciou oficialmente o início das operações de sua Sociedade Anônima do Futebol (SAF), marcando uma nova fase no processo de reestruturação administrativa da instituição. A medida representa mais um passo na implantação do novo modelo de gestão, que vem sendo desenvolvido nos últimos anos.

Segundo o clube, a SAF passa a assumir as atividades ligadas ao departamento de futebol, dentro do cronograma estabelecido para a transição. A iniciativa busca profissionalizar a gestão, ampliar a capacidade de investimentos e fortalecer o planejamento esportivo para as próximas temporadas.

O processo de transformação teve início após aprovação dos associados e avançou por diferentes etapas jurídicas e administrativas até a formalização do começo das operações. A expectativa da diretoria é que o novo modelo contribua para o crescimento sustentável do clube dentro e fora de campo.