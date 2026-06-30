Fazendo os últimos ajustes na montagem do elenco que vai disputar a Série Especial do Campeonato Amador de Jundiaí neste ano, e também se estruturando para dar aos atletas boas condições de jogo durante o campeonato, o Vila Comercial promove neste domingo (5), a partir do meio-dia, sua Feijuca com Samba. No palco, o Grupo Samba da Casa vai ditar o ritmo da festa.

O evento acontece em uma chácara no bairro Santa Clara, e os convites podem ser comprados no Bar do Macaco.

Todo o dinheiro obtido com a venda da feijoada será destinado à finalização da montagem do elenco e manutenção do time na disputa da competição - o Vila estreia no dia 26 de Julho, às 10h30, no Centro Esportivo Aramis Poli, contra o Cruzeiro.