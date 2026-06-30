A Noruega será a adversária do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo. Nesta terça-feira (30), a seleção europeia venceu a Costa do Marfim por 2 a 0, pela fase de 16 avos de final, e confirmou a classificação para enfrentar a equipe brasileira no mata-mata.

O grande destaque da partida foi Erling Haaland, que marcou um dos gols da vitória e voltou a ser decisivo em mais um compromisso da seleção norueguesa. A equipe controlou boa parte do confronto e confirmou o favoritismo para avançar.

Com a eliminação da Costa do Marfim, a Noruega garantiu presença entre os 16 melhores do torneio e agora terá pela frente o Brasil, que eliminou o Japão ao vencer por 2 a 1, de virada, na segunda-feira (29).