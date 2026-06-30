O empresário preso na noite desta segunda-feira (29), após um acidente na avenida 9 de Julho, em Jundiaí, que resultou na morte de uma mulher de 34 anos, foi solto durante audiência de custódia realizada na tarde desta terça-feira (30). Ele conduzia seu veículo Mercedez e se chocou contra uma árvore na rotatória em frente ao JundiaíShopping. Além de uma morte, ele e mais duas pessoas ficarem feridas. O suspeito havia sido autuado em flagrante por homicídio culposo na direção de veículo automotor.
Na decisão desta tarde, a Justiça concedeu liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares, entre elas a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o pagamento de fiança no valor de R$ 50 mil, no prazo de 10 dias.
Caso a fiança não seja paga dentro do prazo estabelecido, a liberdade provisória poderá ser revogada, com a decretação da prisão preventiva.
Ao fundamentar a decisão, o juiz destacou que o delegado responsável pelo flagrante não representou pela conversão da prisão em preventiva e entendeu que, naquele momento, não estavam presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão cautelar.
O CASO
Uma mulher de 34 anos morreu após um grave acidente de trânsito no fim da noite desta segunda-feira (29), na rotatória em frente ao JundiaíShopping, na avenida 9 de Julho, em Jundiaí. Outras três pessoas, uma mulher de 32, um homem de 46 e o motorista do veículo, de 49, ficaram feridas. O condutor foi preso em flagrante por homicídio culposo na direção de veículo automotor, embriaguez ao volante e lesão corporal. A ocorrência foi atendida por equipes da Polícia Militar do 11º Batalhão, do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
Segundo o colega do condutor, eles estavam em um bar, onde ingeriram bebida alcoólica. Ao saírem, convidaram as duas mulheres para embarcarem no carro para um passeio. Minutos depois, eles se acidentaram apos o motorista perder o controle do carro em alta velocidade.
No local, os socorristas encontraram o veículo Mercedez completamente destruído após colidir contra uma árvore. A passageira morreu ainda no local em decorrência de um grave traumatismo craniano. A outra mulher sofreu uma fratura exposta em uma das pernas e foi socorrida ao Hospital São Vicente.
O motorista também sofreu ferimentos no rosto e foi encaminhado ao mesmo hospital, assim como o colega dele, que teve ferimentos leves. Durante o atendimento, os policiais constataram sinais de embriaguez, como fala desconexa e pastosa, forte odor de álcool, dificuldade para se equilibrar e lapsos de memória.
Após receber atendimento médico, ele foi conduzido ao Plantão Policial, onde teve a prisão em flagrante ratificada.
A área foi preservada para o trabalho da perícia, que deverá apontar as causas e a dinâmica do acidente. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).