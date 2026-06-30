O empresário preso na noite desta segunda-feira (29), após um acidente na avenida 9 de Julho, em Jundiaí, que resultou na morte de uma mulher de 34 anos, foi solto durante audiência de custódia realizada na tarde desta terça-feira (30). Ele conduzia seu veículo Mercedez e se chocou contra uma árvore na rotatória em frente ao JundiaíShopping. Além de uma morte, ele e mais duas pessoas ficarem feridas. O suspeito havia sido autuado em flagrante por homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Na decisão desta tarde, a Justiça concedeu liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares, entre elas a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o pagamento de fiança no valor de R$ 50 mil, no prazo de 10 dias.

Caso a fiança não seja paga dentro do prazo estabelecido, a liberdade provisória poderá ser revogada, com a decretação da prisão preventiva.