Guardas municipais da Divisão de Operações com Cães prenderam um homem por tráfico de drogas na manhã desta terça-feira (30), na região conhecida como "Granja", no bairro Jundiaí Mirim, em Jundiaí.

Sob supervisão do subinspetor Cristiano, os GMs Júlio, De Castro e Schioser, com a cadela farejadora K-9 Darra, patrulhavam as imediações da antiga granja, conhecida como ponto de venda de entorpecentes, quando avistaram um homem carregando uma sacola.

Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito tentou fugir, mas foi perseguido e detido pelos guardas.