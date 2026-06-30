Guardas municipais da Divisão de Operações com Cães prenderam um homem por tráfico de drogas na manhã desta terça-feira (30), na região conhecida como "Granja", no bairro Jundiaí Mirim, em Jundiaí.
Sob supervisão do subinspetor Cristiano, os GMs Júlio, De Castro e Schioser, com a cadela farejadora K-9 Darra, patrulhavam as imediações da antiga granja, conhecida como ponto de venda de entorpecentes, quando avistaram um homem carregando uma sacola.
Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito tentou fugir, mas foi perseguido e detido pelos guardas.
Com ele foram apreendidos R$ 760 e 100 porções de maconha, cocaína, crack e lança-perfume.
Durante a ocorrência, os agentes constataram que o homem já havia sido preso anteriormente no mesmo local, também por tráfico de drogas.
Ele foi encaminhado à Central de Flagrantes, onde teve a prisão em flagrante ratificada.
Cão farejador da GM participou da ocorrência