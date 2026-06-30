30 de junho de 2026
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OPERAÇÕES COM CÃES

Homem é preso mais uma vez por tráfico na 'biqueira da granja'

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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Foram apreendidos R$ 760 e 100 porções de drogas
Foram apreendidos R$ 760 e 100 porções de drogas

Guardas municipais da Divisão de Operações com Cães prenderam um homem por tráfico de drogas na manhã desta terça-feira (30), na região conhecida como "Granja", no bairro Jundiaí Mirim, em Jundiaí.

Sob supervisão do subinspetor Cristiano, os GMs Júlio, De Castro e Schioser, com a cadela farejadora K-9 Darra, patrulhavam as imediações da antiga granja, conhecida como ponto de venda de entorpecentes, quando avistaram um homem carregando uma sacola.

Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito tentou fugir, mas foi perseguido e detido pelos guardas.

Com ele foram apreendidos R$ 760 e 100 porções de maconha, cocaína, crack e lança-perfume.

Durante a ocorrência, os agentes constataram que o homem já havia sido preso anteriormente no mesmo local, também por tráfico de drogas.

Ele foi encaminhado à Central de Flagrantes, onde teve a prisão em flagrante ratificada.

Cão farejador da GM participou da ocorrência

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