A paixão pelo futebol também estará nas telas da Sala de Cinema Pública São Paulo-Minas, no Espaço Expressa, durante o mês de julho. Em clima de Copa do Mundo, o espaço recebe uma programação especial e gratuita com curtas-metragens e documentários que exploram diferentes histórias, emoções e personagens ligados ao esporte.
Realizada em parceria com o Museu da Imagem e do Som de São Paulo (MIS), por meio do programa Pontos MIS, a mostra busca ampliar o acesso da população ao cinema e incentivar a formação de público para produções de relevância artística e cultural.
A programação tem início no dia 2 de julho, às 20h, com a exibição de “Cine Pelé”, documentário que apresenta o legado do Rei do Futebol e destaca o cinema como ferramenta de identidade, expressão e pertencimento, especialmente nas periferias. Na mesma sessão, será exibido “O Menino, o Recruta e o Sargento”, uma fábula sobre fé, luto e renascimento, que mostra como o futebol pode representar esperança e transformação.
As sessões continuam no dia 8 de julho, com os filmes “A Bola de Ouro”, “Passarinho” e “Segundo Tempo”, e se encerram em 30 de julho, com “O Pai do Gol” e “Futebóis”.
Programação
- 2 de julho (quinta-feira)
Horário: 20h
Filmes: Cine Pelé e O Menino, o Recruta e o Sargento
Classificação indicativa: 14 anos
Sinopses
Cine Pelé – Documentário sobre Pelé que aborda o cinema como ferramenta de identidade, expressão e pertencimento nas periferias, mostrando como contar histórias fortalece comunidades.
O Menino, o Recruta e o Sargento – Em um Brasil marcado pela derrota na Copa do Mundo de 1950, três destinos se entrelaçam em uma história sobre fé, luto, renascimento e o poder transformador do futebol.
- 8 de julho (quarta-feira)
Horário: 20h
Filmes: A Bola de Ouro, Passarinho e Segundo Tempo
Classificação indicativa: Livre
Sinopses
A Bola de Ouro – Mago e Neto são duas crianças apaixonadas por futebol. Quando a bola de um deles é roubada, o amigo promete recuperá-la.
Passarinho – Olivia e Laura, duas adolescentes de 13 anos, elaboram um plano para conseguir o autógrafo de Passarinho, um ídolo do futebol brasileiro.
Segundo Tempo – O documentário acompanha a transformação do antigo Estádio Palestra Itália na moderna Arena Allianz Parque, mesclando imagens da obra com relatos de ex-jogadores, funcionários e torcedores do Palmeiras.
- 30 de julho (quinta-feira)
Horário: 20h
Filmes: O Pai do Gol e Futebóis
Classificação indicativa: Livre
Sinopses
O Pai do Gol – Durante uma partida entre São Paulo e Flamengo, no Morumbi, a narrativa acompanha o lendário locutor esportivo José Silvério, mostrando como sua voz conduz as emoções do jogo.
Futebóis – O documentário apresenta um olhar sensível e crítico sobre o futebol, revelando sua importância para a cultura brasileira, sua relação com a identidade nacional, a luta por direitos e seu potencial de transformação social.
Serviço
Pontos MIS – Mostra de filmes: Copa do Mundo
Datas: 2, 8 e 30 de julho de 2026
Horário: sempre às 20h
Local: Sala de Cinema Pública São Paulo-Minas – Espaço Expressa (avenida União dos Ferroviários, 1760 – Centro)
Entrada gratuita