As exibições acontecem a partir de parceria da Prefeitura de Jundiaí com o Museu da Imagem e do Som de São Paulo (MIS), por meio do programa Pontos MIS

A paixão pelo futebol também estará nas telas da Sala de Cinema Pública São Paulo-Minas, no Espaço Expressa, durante o mês de julho. Em clima de Copa do Mundo, o espaço recebe uma programação especial e gratuita com curtas-metragens e documentários que exploram diferentes histórias, emoções e personagens ligados ao esporte.

Realizada em parceria com o Museu da Imagem e do Som de São Paulo (MIS), por meio do programa Pontos MIS, a mostra busca ampliar o acesso da população ao cinema e incentivar a formação de público para produções de relevância artística e cultural.

A programação tem início no dia 2 de julho, às 20h, com a exibição de “Cine Pelé”, documentário que apresenta o legado do Rei do Futebol e destaca o cinema como ferramenta de identidade, expressão e pertencimento, especialmente nas periferias. Na mesma sessão, será exibido “O Menino, o Recruta e o Sargento”, uma fábula sobre fé, luto e renascimento, que mostra como o futebol pode representar esperança e transformação.