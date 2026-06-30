Um homem foi preso em flagrante por violência doméstica e ameaça, suspeito de agredir e intimidar a própria mãe, no Jardim Guanabara, em Jundiaí, no final da noite desta segunda-feira (29).

A Polícia Militar foi acionada pela vítima por meio do 190. No local, a mulher relatou aos policiais que havia sido empurrada pelo filho e ameaçada por ele.

O suspeito foi abordado, recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao Plantão Policial. A delegada Amanda Porastreli ratificou a prisão em flagrante pelos crimes de violência doméstica e ameaça.