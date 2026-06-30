30 de junho de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
EM JUNDIAÍ

Filho é preso por agressão e ameaça após ser denunciado pela mãe

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
JORNAL DE JUNDIAÍ
O filho foi levado para a delegacia, onde permaneceu preso
O filho foi levado para a delegacia, onde permaneceu preso

Um homem foi preso em flagrante por violência doméstica e ameaça, suspeito de agredir e intimidar a própria mãe, no Jardim Guanabara, em Jundiaí, no final da noite desta segunda-feira (29).

A Polícia Militar foi acionada pela vítima por meio do 190. No local, a mulher relatou aos policiais que havia sido empurrada pelo filho e ameaçada por ele.

O suspeito foi abordado, recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao Plantão Policial. A delegada Amanda Porastreli ratificou a prisão em flagrante pelos crimes de violência doméstica e ameaça.

Após o registro da ocorrência, o homem foi levado ao Centro de Triagem de Campo Limpo Paulista, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários