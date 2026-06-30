Um homem condenado a mais de 26 anos de prisão por estupro de vulnerável foi capturado por guardas municipais da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) de Itatiba, na tarde desta segunda-feira (29). O crime foi cometido há sete anos contra uma criança.

Os GMs Zarantonello, Marco Aurélio e Rezena faziam patrulhamento quando receberam informações de que o procurado pela Justiça estaria trafegando de motocicleta pela rodovia Engenheiro Constâncio Cintra, que liga Itatiba a Jundiaí.

Com as informações, os agentes localizaram o bandido sexual e realizaram a abordagem. Durante a consulta aos dados pessoais, foi confirmada a existência do mandado de prisão decorrente da condenação por estupro de vulnerável.