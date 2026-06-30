30 de junho de 2026
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GMs da ROMU

Estuprador que violentou criança é preso na 'estrada de Itatiba'

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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Ele foi preso na rodovia Engenheiro Constâncio Cintra
Ele foi preso na rodovia Engenheiro Constâncio Cintra

Um homem condenado a mais de 26 anos de prisão por estupro de vulnerável foi capturado por guardas municipais da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) de Itatiba, na tarde desta segunda-feira (29). O crime foi cometido há sete anos contra uma criança.

Os GMs Zarantonello, Marco Aurélio e Rezena faziam patrulhamento quando receberam informações de que o procurado pela Justiça estaria trafegando de motocicleta pela rodovia Engenheiro Constâncio Cintra, que liga Itatiba a Jundiaí.

Com as informações, os agentes localizaram o bandido sexual e realizaram a abordagem. Durante a consulta aos dados pessoais, foi confirmada a existência do mandado de prisão decorrente da condenação por estupro de vulnerável.

O homem foi encaminhado à delegacia, onde a ordem judicial foi cumprida. Em seguida, ele foi transferido para uma unidade prisional, onde cumprirá a pena em regime fechado.

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