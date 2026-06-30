Um traficante condenado a quase 14 anos de prisão em dois processos por tráfico de drogas foi capturado por guardas municipais de Apoio Tático na manhã desta terça-feira (30), no Centro de Jundiaí. Contra ele havia dois mandados de prisão em aberto, ambos expedidos pela Justiça de Várzea Paulista. O homem é morador da Vila Real.

O criminoso foi identificado pelo sistema de monitoramento da Guarda Municipal ao deixar o Terminal Central. A equipe da central acompanhou seus deslocamentos em tempo real por meio das câmeras e repassou as informações aos GMs Zarantonello, Fialho e F. Santos.

Com o apoio do monitoramento, os guardas localizaram o bandido após ele entrar em um bar. Assim que saiu do estabelecimento, foi abordado.