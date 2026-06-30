Nesta sexta-feira (3), das 16h às 22h, o tradicional evento Sexta no Paço convida para um happy hour ao ar livre, com música ao vivo, gastronomia de rua e um ambiente pensado para reunir amigos e famílias no Paço Municipal.

Nesta edição, a animação fica por conta da banda Tios Brothers, que promete embalar o público com um repertório repleto de clássicos do rock e sucessos que marcaram gerações.

O público também poderá saborear hambúrgueres artesanais, pastéis, espetinhos, porções, batatas fritas, salgados, além de churros, sorvetes, milho, salada de frutas e outras sobremesas. Entre as bebidas, haverá água, refrigerantes, sucos, caldo de cana e, claro, cerveja artesanal.