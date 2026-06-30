Um homem foi preso em flagrante por guardas municipais de Apoio Tático, na tarde desta segunda-feira (29), suspeito de agredir a própria filha, de 8 anos, com um cabo de vassoura, no Jardim São Camilo, em Jundiaí. A criança sofreu uma fratura no rosto.

Segundo apurado, a menina estava em um cômodo da residência com o pai, enquanto a mãe permanecia em outro. Ao ouvir um barulho, a mulher foi verificar o que havia acontecido e encontrou a filha com sangramento no rosto.

Questionado, o pai negou ter agredido a criança. A menina, porém, relatou que foi atingida com um cabo de vassoura.