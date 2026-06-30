Um homem foi preso em flagrante por guardas municipais de Apoio Tático, na tarde desta segunda-feira (29), suspeito de agredir a própria filha, de 8 anos, com um cabo de vassoura, no Jardim São Camilo, em Jundiaí. A criança sofreu uma fratura no rosto.
Segundo apurado, a menina estava em um cômodo da residência com o pai, enquanto a mãe permanecia em outro. Ao ouvir um barulho, a mulher foi verificar o que havia acontecido e encontrou a filha com sangramento no rosto.
Questionado, o pai negou ter agredido a criança. A menina, porém, relatou que foi atingida com um cabo de vassoura.
A vítima foi levada inicialmente a uma unidade de saúde da Ponte São João e, devido à gravidade do ferimento, encaminhada ao Hospital Universitário (HU).
Diante da suspeita de agressão, funcionários do hospital acionaram a Guarda Municipal. Os agentes Caio, Gaspareto e Modesto, do Apoio Tático, foram até a unidade, mas o pai já havia deixado o local.
Com informações sobre as características do suspeito e seu possível paradeiro, os guardas realizaram buscas e o localizaram em uma barbearia no Jardim São Camilo.
Durante a abordagem, o homem alegou que feriu a filha acidentalmente ao tentar acertar o cachorro da família. No entanto, durante a consulta aos antecedentes, os agentes constataram registros anteriores de lesão corporal envolvendo a esposa e a própria filha.
Ele foi encaminhado ao Plantão Policial, onde foi preso em flagrante pelo crime de maus-tratos contra criança.