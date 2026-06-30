30 de junho de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
EM JUNDIAÍ

Pai é preso suspeito de fraturar o rosto da filha de 8 anos

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
.
Ele foi encaminhado ao Plantão, onde foi preso em flagrante
Ele foi encaminhado ao Plantão, onde foi preso em flagrante

Um homem foi preso em flagrante por guardas municipais de Apoio Tático, na tarde desta segunda-feira (29), suspeito de agredir a própria filha, de 8 anos, com um cabo de vassoura, no Jardim São Camilo, em Jundiaí. A criança sofreu uma fratura no rosto.

Segundo apurado, a menina estava em um cômodo da residência com o pai, enquanto a mãe permanecia em outro. Ao ouvir um barulho, a mulher foi verificar o que havia acontecido e encontrou a filha com sangramento no rosto.

Questionado, o pai negou ter agredido a criança. A menina, porém, relatou que foi atingida com um cabo de vassoura.

A vítima foi levada inicialmente a uma unidade de saúde da Ponte São João e, devido à gravidade do ferimento, encaminhada ao Hospital Universitário (HU).

Diante da suspeita de agressão, funcionários do hospital acionaram a Guarda Municipal. Os agentes Caio, Gaspareto e Modesto, do Apoio Tático, foram até a unidade, mas o pai já havia deixado o local.

Com informações sobre as características do suspeito e seu possível paradeiro, os guardas realizaram buscas e o localizaram em uma barbearia no Jardim São Camilo.

Durante a abordagem, o homem alegou que feriu a filha acidentalmente ao tentar acertar o cachorro da família. No entanto, durante a consulta aos antecedentes, os agentes constataram registros anteriores de lesão corporal envolvendo a esposa e a própria filha.

Ele foi encaminhado ao Plantão Policial, onde foi preso em flagrante pelo crime de maus-tratos contra criança.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários