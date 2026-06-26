A professora e autora Carla Finati lança, em Jundiaí, no dia 2 de julho, seu segundo livro da série ‘O Rei Porquinho e o Vulcão Misterioso’. O evento será realizado na Cultura Inglesa de Jundiaí, localizada na avenida Henrique Andrés, 770, no Centro. O evento é aberto ao público e celebra mais um capítulo da jornada literária que a autora está construindo ao lado dos mais diversos leitores.
O livro
‘O Rei Porquinho e o Vulcão Misterioso’ é a continuação da série que encanta crianças com personagens vivos, linguagem acessível e histórias que estimulam a imaginação e o amor pela leitura. Com a mesma identidade afetiva do primeiro volume, o novo livro aprofunda a aventura do protagonista e reforça valores como amizade, respeito e curiosidade. São temas que ressoam tanto nas crianças quanto nos adultos que leem junto com elas.
“Cada palavra tem o poder de se transformar em história. Com um olhar atento e uma pitada de magia, sinto o dever de levar às crianças, através dos livros, um mundo cheio de imaginação, brincadeiras e sensibilidade”, destaca Carla Finati.
A autora
Carla Finati é professora, escritora e contadora de histórias com vocação natural para despertar o gosto pela leitura em seus leitores. Sua trajetória une a sala de aula à criação literária, resultando em obras que falam a língua das crianças com sensibilidade e intenção pedagógica. Com o primeiro volume de ‘O Rei Porquinho’, Carla conquistou leitores e educadores, consolidando-se como uma voz importante na literatura infantil de Jundiaí e região.
Serviço
Lançamento do livro ‘O Rei Porquinho e o Vulcão Misterioso’
Data: 02/07
Horário: 18h
Local: Cultura Inglesa de Jundiaí – Avenida Henrique Andrés, 770 – Centro
Evento aberto ao público!