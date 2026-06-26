A professora e autora Carla Finati lança, em Jundiaí, no dia 2 de julho, seu segundo livro da série ‘O Rei Porquinho e o Vulcão Misterioso’. O evento será realizado na Cultura Inglesa de Jundiaí, localizada na avenida Henrique Andrés, 770, no Centro. O evento é aberto ao público e celebra mais um capítulo da jornada literária que a autora está construindo ao lado dos mais diversos leitores.

O livro

‘O Rei Porquinho e o Vulcão Misterioso’ é a continuação da série que encanta crianças com personagens vivos, linguagem acessível e histórias que estimulam a imaginação e o amor pela leitura. Com a mesma identidade afetiva do primeiro volume, o novo livro aprofunda a aventura do protagonista e reforça valores como amizade, respeito e curiosidade. São temas que ressoam tanto nas crianças quanto nos adultos que leem junto com elas.

“Cada palavra tem o poder de se transformar em história. Com um olhar atento e uma pitada de magia, sinto o dever de levar às crianças, através dos livros, um mundo cheio de imaginação, brincadeiras e sensibilidade”, destaca Carla Finati.

A autora