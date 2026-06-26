26 de junho de 2026
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Suspeitos de furto de cabos de fibra óptica são presos pela GM

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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Um dos detidos usava tornozeleira eletrônica
Um dos detidos usava tornozeleira eletrônica

Dois homens foram presos em flagrante pela Guarda Municipal de Campo Limpo Paulista, suspeitos de furtar cabos de fibra óptica no Jardim Vista Alegre. Um dos detidos usava tornozeleira eletrônica e cumpria pena em regime semiaberto.

A prisão ocorreu após denúncias ao Centro de Controle Operacional (CCO) informando que um Fiat Mobi vinha sendo usado, há dias, para furtos de cabos de telefonia na cidade. No local, os guardas flagraram os suspeitos ao lado de um poste, manuseando ferramentas. Um deles tentou fugir, mas foi detido.

Dentro do veículo foram encontrados grande quantidade de cabos de fibra óptica, ferramentas, equipamentos de proteção individual (EPIs) e roupas com identificação falsa da empresa Vivo.

Os suspeitos inicialmente disseram ser funcionários de uma empresa terceirizada, mas confessaram que vieram de Curitiba (PR) para cometer os furtos na região. Segundo eles, os cabos seriam vendidos em ferros-velhos da capital paulista.

A dupla foi encaminhada à delegacia, onde a prisão em flagrante foi ratificada. O veículo e os materiais foram apreendidos.

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