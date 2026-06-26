Dois homens foram presos em flagrante pela Guarda Municipal de Campo Limpo Paulista, suspeitos de furtar cabos de fibra óptica no Jardim Vista Alegre. Um dos detidos usava tornozeleira eletrônica e cumpria pena em regime semiaberto.

A prisão ocorreu após denúncias ao Centro de Controle Operacional (CCO) informando que um Fiat Mobi vinha sendo usado, há dias, para furtos de cabos de telefonia na cidade. No local, os guardas flagraram os suspeitos ao lado de um poste, manuseando ferramentas. Um deles tentou fugir, mas foi detido.

Dentro do veículo foram encontrados grande quantidade de cabos de fibra óptica, ferramentas, equipamentos de proteção individual (EPIs) e roupas com identificação falsa da empresa Vivo.