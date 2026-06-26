Guardas municipais de Apoio Tático capturaram, na manhã desta sexta-feira (26), no Centro de Jundiaí, um criminoso condenado a mais de 15 anos de prisão por receptação de veículos roubados para os quais ele providenciava documentação falsa por meio de uma empresa que mantinha em Osasco.

Os GMs Zarantonello, Fialho e F. Santos realizavam patrulhamento quando receberam informações de que um homem procurado pela Justiça estaria circulando pela região central da cidade.

A equipe iniciou buscas e localizou o suspeito na rua Doutor Cavalcante, onde ele foi abordado.