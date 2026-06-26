26 de junho de 2026
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Bandido condenado que trabalhava como motorista é preso no Centro

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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O criminoso foi preso no Centro de Jundiaí
O criminoso foi preso no Centro de Jundiaí

Guardas municipais de Apoio Tático capturaram, na manhã desta sexta-feira (26), no Centro de Jundiaí, um criminoso condenado a mais de 15 anos de prisão por receptação de veículos roubados para os quais ele providenciava documentação falsa por meio de uma empresa que mantinha em Osasco.

Os GMs Zarantonello, Fialho e F. Santos realizavam patrulhamento quando receberam informações de que um homem procurado pela Justiça estaria circulando pela região central da cidade.

A equipe iniciou buscas e localizou o suspeito na rua Doutor Cavalcante, onde ele foi abordado.

Durante a consulta aos seus dados, os guardas confirmaram que se tratava de um motorista de aplicativo condenado pelo crime de receptação e que era procurado pela Justiça.

O homem foi conduzido à Central de Flagrantes, onde foi dado cumprimento ao mandado de prisão, permanecendo à disposição da Justiça.

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