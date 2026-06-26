Dois homens e duas mulheres - um argentino, um colombiano e duas colombianas -, foram presos por guardas municipais na rodovia Anhanguera, em Jundiaí, na tarde desta quinta-feira (25), suspeitos de furtarem duas farmácias na cidade momentos antes. Para efetuar as prisões, foi necessário perseguir o grupo, que já fugia em direção a São Paulo, onde mora. Ao perceber que não conseguiria escapar, um dos suspeitos saltou do carro em movimento e se lançou em um barranco. Apesar da tentativa de fuga, ele foi detido. Durante a averiguação, os guardas constataram que havia dois mandados de prisão em aberto contra ele, um por furto e outro por receptação. O suspeito sofreu diversas escoriações em razão das quedas no asfalto e no barranco.

Os guardas receberam informações sobre um furto ocorrido em uma farmácia e obtiveram a placa do veículo utilizado pelos criminosos. Diversas equipes iniciaram um cerco pela cidade até que os guardas Gaspareto, Caio, Tiago Freitas e Modesto, do Apoio Tático, localizaram o automóvel deixando Jundiaí pela rodovia Anhanguera, no sentido São Paulo.

Foi dada ordem de parada, mas os ocupantes não obedeceram e iniciaram fuga. Ao perceberem que não conseguiriam escapar, reduziram a velocidade do veículo e um dos suspeitos saltou do carro em movimento, descendo um barranco e tentando continuar a fuga a pé.