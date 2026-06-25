O Brasil já conhece seu adversário nas oitavas de final da Copa do Mundo. Após o empate por 1 a 1 entre Japão e Suécia, nesta quinta-feira (25), os japoneses terminaram na segunda colocação do Grupo F e enfrentarão a Seleção Brasileira na próxima segunda-feira (29), às 14h.
O Japão abriu o placar ainda no primeiro tempo e esteve próximo da liderança da chave. No entanto, a Suécia buscou o empate na etapa final e garantiu um ponto, resultado suficiente para manter a primeira posição do grupo pelos critérios de desempate.
Com isso, o Brasil, líder do Grupo C, terá pela frente o segundo colocado do Grupo F. A equipe comandada por Carlo Ancelotti chega ao mata-mata após encerrar a primeira fase invicta, com vitórias sobre Haiti e Escócia, além de um empate com Marrocos.
O duelo entre brasileiros e japoneses vale vaga nas quartas de final da Copa do Mundo. A expectativa é de um confronto equilibrado, já que o Japão mostrou consistência durante a fase de grupos e assegurou a classificação entre os 16 melhores da competição.
Quem avançar enfrentará nas quartas de final o vencedor do confronto entre o primeiro colocado do Grupo F e o segundo colocado do Grupo C, mantendo o chaveamento previsto pela competição.