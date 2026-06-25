O Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (Cras) da Associação Mata Ciliar, em Jundiaí, recebeu nesta quinta-feira (25) 30 aves apreendidas em Itupeva durante uma operação da Guarda Municipal realizada hoje (25). Os passarinhos foram encontrados em uma residência do bairro Vale das Pedras em condições precárias e com sinais claros de maus-tratos, a exemplo de sintomas de estresse e presos em gaiolas sujas.

De acordo com a GM, os guardas chegaram ao imóvel após uma denúncia anônima e se depararam com as aves em situação de maus-tratos, além de encontrarem no local animais domésticos acorrentados, animais silvestres no freezer e armas de caça.

Entre as aves que chegaram ao Cras da Mata Ciliar estão tico-tico, cardeal-do-nordeste, trinca-ferro e azulão. Todos serão testados para a presença de parasitas e ficarão em observação.