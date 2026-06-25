26 de junho de 2026
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EM JUNDIAÍ

30 aves apreendidas em Itupeva são encaminhadas para Mata Ciliar

Por Da redação | Associação Mata Ciliar
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Associação Mata Ciliar
As aves foram encontradas em condições precárias e com sinais de maus-tratos
As aves foram encontradas em condições precárias e com sinais de maus-tratos

O Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (Cras) da Associação Mata Ciliar, em Jundiaí, recebeu nesta quinta-feira (25) 30 aves apreendidas em Itupeva durante uma operação da Guarda Municipal realizada hoje (25). Os passarinhos foram encontrados em uma residência do bairro Vale das Pedras em condições precárias e com sinais claros de maus-tratos, a exemplo de sintomas de estresse e presos em gaiolas sujas.

De acordo com a GM, os guardas chegaram ao imóvel após uma denúncia anônima e se depararam com as aves em situação de maus-tratos, além de encontrarem no local animais domésticos acorrentados, animais silvestres no freezer e armas de caça.

Entre as aves que chegaram ao Cras da Mata Ciliar estão tico-tico, cardeal-do-nordeste, trinca-ferro e azulão. Todos serão testados para a presença de parasitas e ficarão em observação.

A captura e a manutenção de animais silvestres em cativeiro são crimes ambientais. O responsável pelo imóvel onde os passarinhos e outros animais estavam foi preso em flagrante.

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