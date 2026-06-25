A terceira e última rodada do Grupo F da Copa do Mundo será disputada nesta quinta-feira (25), com os confrontos entre Tunísia e Holanda, e Japão diante da Suécia, às 20h. As partidas acontecem simultaneamente e definirão os classificados da chave para a próxima fase do torneio.
A Holanda chega em situação confortável após a goleada por 5 a 1 sobre a Suécia na rodada anterior. Com quatro pontos, os holandeses dependem apenas de suas forças para confirmar a classificação. A Tunísia, por outro lado, entra em campo sem chances de avançar após duas derrotas consecutivas.
No outro jogo, Japão e Suécia fazem um confronto direto por vaga. Os japoneses também somam quatro pontos e vêm embalados pela vitória por 4 a 0 sobre a Tunísia. Já os suecos precisam vencer para ultrapassar os asiáticos e seguir vivos na competição.
Com a liderança do grupo ainda indefinida, a rodada promete disputa intensa até os minutos finais. Dependendo dos resultados, Holanda e Japão podem avançar juntos, mas a Suécia mantém chances reais de mudar o cenário da chave.
Além da classificação, as equipes também brigam por posições que podem influenciar os cruzamentos da fase eliminatória. Por isso, os dois confrontos ganham importância estratégica na reta final da fase de grupos.