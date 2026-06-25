A terceira e última rodada do Grupo F da Copa do Mundo será disputada nesta quinta-feira (25), com os confrontos entre Tunísia e Holanda, e Japão diante da Suécia, às 20h. As partidas acontecem simultaneamente e definirão os classificados da chave para a próxima fase do torneio.

A Holanda chega em situação confortável após a goleada por 5 a 1 sobre a Suécia na rodada anterior. Com quatro pontos, os holandeses dependem apenas de suas forças para confirmar a classificação. A Tunísia, por outro lado, entra em campo sem chances de avançar após duas derrotas consecutivas.

No outro jogo, Japão e Suécia fazem um confronto direto por vaga. Os japoneses também somam quatro pontos e vêm embalados pela vitória por 4 a 0 sobre a Tunísia. Já os suecos precisam vencer para ultrapassar os asiáticos e seguir vivos na competição.