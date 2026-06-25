26 de junho de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
NO AGAPEAMA

Preso: homem tenta furtar loja de chocolates e fugir pelo teto

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
O suspeito tentava furtar chocolates da loja
O suspeito tentava furtar chocolates da loja

Um homem foi preso em flagrante após invadir uma loja de chocolates anexa a um mercado no bairro Agapeama e tentar furtar diversos produtos na madrugada desta quinta-feira (25).

Após o disparo do alarme, o proprietário foi até o estabelecimento e percebeu que as luzes estavam apagadas. Ao ouvir barulhos vindos do interior da loja, acionou a Guarda Municipal de Jundiaí.

As equipes se deslocaram ao local e constataram diversos danos no estabelecimento, incluindo a destruição do forro. Durante a vistoria, os guardas localizaram o suspeito escondido na estrutura do teto. Ao perceber a presença da equipe, ele tentou fugir pelo forro, mas foi detido.

Devido ao risco de fuga, foi necessário o uso de algemas. O indivíduo foi encaminhado ao Plantão Policial, onde a perícia foi acionada e, após os procedimentos de polícia judiciária, permaneceu preso à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários