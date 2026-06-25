Um homem foi preso em flagrante após invadir uma loja de chocolates anexa a um mercado no bairro Agapeama e tentar furtar diversos produtos na madrugada desta quinta-feira (25).

Após o disparo do alarme, o proprietário foi até o estabelecimento e percebeu que as luzes estavam apagadas. Ao ouvir barulhos vindos do interior da loja, acionou a Guarda Municipal de Jundiaí.