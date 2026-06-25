Um homem foi preso em flagrante após invadir uma loja de chocolates anexa a um mercado no bairro Agapeama e tentar furtar diversos produtos na madrugada desta quinta-feira (25).
Após o disparo do alarme, o proprietário foi até o estabelecimento e percebeu que as luzes estavam apagadas. Ao ouvir barulhos vindos do interior da loja, acionou a Guarda Municipal de Jundiaí.
As equipes se deslocaram ao local e constataram diversos danos no estabelecimento, incluindo a destruição do forro. Durante a vistoria, os guardas localizaram o suspeito escondido na estrutura do teto. Ao perceber a presença da equipe, ele tentou fugir pelo forro, mas foi detido.
Devido ao risco de fuga, foi necessário o uso de algemas. O indivíduo foi encaminhado ao Plantão Policial, onde a perícia foi acionada e, após os procedimentos de polícia judiciária, permaneceu preso à disposição da Justiça.