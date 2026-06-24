Atibaia recebeu do Governo de São Paulo nesta quarta-feira (24) a Escola Estadual Cientista Hideki Yukawa, terceira unidade construída pelo programa ‘PPP Novas Escolas’ no estado e a primeira da iniciativa na região de Bragança Paulista. Localizada no Nova Cerejeiras, a escola tem capacidade para atender 1.040 estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio.
A unidade funcionará em período integral, com jornada diária de nove horas, das 7h30 às 16h30. As aulas terão início no segundo semestre letivo. Neste ano, a escola receberá 488 estudantes, com ampliação gradual das matrículas até atingir sua capacidade total. Na rede estadual, o retorno às aulas está previsto para 24 de julho.
Estrutura
Construída em um terreno de 7.115 metros quadrados, a unidade foi projetada para oferecer ambientes modernos e adequados ao desenvolvimento da aprendizagem. A estrutura inclui salas de aula, sala de recursos, quatro espaços de inovação, sala de leitura, espaço de estudos individuais, auditório, refeitório, cozinha completa, pátio coberto, ambientes de convivência, ginásio poliesportivo, arquibancada, centro de mídias e áreas administrativas e pedagógicas. O projeto também contempla sanitários e vestiários adaptados para pessoas com deficiência.
Atualmente, a Diretoria de Ensino de Bragança Paulista conta com 35 escolas estaduais que adotam o modelo, atendendo cerca de 15,1 mil estudantes. Em todo o estado, o número de unidades de Ensino Integral cresceu 12% em relação ao ano passado. O programa PPP Novas Escolas prevê a construção de 33 unidades em 29 municípios paulistas. A iniciativa combina investimentos privados em infraestrutura e manutenção com a gestão pedagógica mantida integralmente pela Secretaria da Educação do Estado.
No Lote Leste da PPP, onde está incluída a unidade de Atibaia, estão previstos investimentos de R$ 2,1 bilhões ao longo dos 25 anos da concessão. “Nas PPPs, temos um contrato que garante uma boa execução para que os nossos alunos tenham as melhores condições de estudar em escolas limpas, organizadas, com infraestrutura, com laboratórios, com internet. Assim, o Estado foca na área pedagógica, na aprendizagem, no cuidado com os alunos, e a iniciativa privada foca na manutenção”, afirma o secretário da Educação, Renato Feder.
Ensino profissionalizante
Durante a entrega da nova escola, o Governo de São Paulo também anunciou a construção de um novo campus que reunirá a Escola Técnica Estadual (Etec) e a Faculdade de Tecnologia do Estado (Fatec) do município, ampliando a oferta de ensino técnico e tecnológico na região. O projeto do futuro campus que abrigará a Etec e a Fatec de Atibaia prevê investimento de R$ 130 milhões, sendo metade dos recursos provenientes do Governo do Estado e metade do Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag).
O complexo será implantado em um terreno de 14 mil metros quadrados, no Estoril, com área construída de mais de 20 mil metros quadrados. Quando concluído, o campus terá capacidade para atender aproximadamente 4.300 estudantes, fortalecendo a formação técnica e tecnológica e ampliando as oportunidades de qualificação profissional na região.
O novo campus permitirá ampliar a capacidade das duas instituições e consolidar um polo regional de educação profissional, alinhado às demandas do mercado de trabalho e ao desenvolvimento econômico da região.