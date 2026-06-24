Atibaia recebeu do Governo de São Paulo nesta quarta-feira (24) a Escola Estadual Cientista Hideki Yukawa, terceira unidade construída pelo programa ‘PPP Novas Escolas’ no estado e a primeira da iniciativa na região de Bragança Paulista. Localizada no Nova Cerejeiras, a escola tem capacidade para atender 1.040 estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio.

A unidade funcionará em período integral, com jornada diária de nove horas, das 7h30 às 16h30. As aulas terão início no segundo semestre letivo. Neste ano, a escola receberá 488 estudantes, com ampliação gradual das matrículas até atingir sua capacidade total. Na rede estadual, o retorno às aulas está previsto para 24 de julho.

Estrutura

Construída em um terreno de 7.115 metros quadrados, a unidade foi projetada para oferecer ambientes modernos e adequados ao desenvolvimento da aprendizagem. A estrutura inclui salas de aula, sala de recursos, quatro espaços de inovação, sala de leitura, espaço de estudos individuais, auditório, refeitório, cozinha completa, pátio coberto, ambientes de convivência, ginásio poliesportivo, arquibancada, centro de mídias e áreas administrativas e pedagógicas. O projeto também contempla sanitários e vestiários adaptados para pessoas com deficiência.