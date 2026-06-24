O Time Jundiaí de Natação fez história no último final de semana, durante o Campeonato Paulista Petiz de Natação (10 a 12 anos), realizado em Limeira. A equipe comandada pelos treinadores André Schunck e Ticiane Baccaglini saiu da disputa com quatro novos campeões e um total de 11 medalhas.

Catarina Di Fiore (categoria Petiz 1) conquistou ouro nos 100m livre e 100m medley e também levou a prata nos 100m borboleta; já Enzo Zanchin, pela mesma categoria, faturou duas medalhas de ouro nos 200m livre e 400m livre; Lívia Quintino (Petiz 2) conquistou o ouro nos 400m livre e bronze nos 800m livre; e Ana Lu Gomes (Petiz 1) venceu nos 200m livre, foi prata nos 400m livre e bronze nos 100m livre.

A equipe de revezamento 4x50m livre feminina do Time Jundiaí levou a medalha de prata na categoria Petiz 1 do Estadual, com Sophia Brito, Gabriela Miranda, Ana Lu Gomes e Catarina Di Fiore.