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NELSON FOOT

Ilustradora da Galinha Pintadinha estará na Biblioteca Municipal

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
Biblioteca Nelson Foot promove atividade gratuita de desenho e criação de personagens neste sábado (27)
Biblioteca Nelson Foot promove atividade gratuita de desenho e criação de personagens neste sábado (27)

A ilustradora e animadora da série Galinha Pintadinha, Mina Leão, estará na Biblioteca Municipal Professor Nelson Foot neste sábado (27) para ministrar uma oficina gratuita de criação de personagens. A atividade propõe uma experiência criativa e divertida para explorar o universo da criação de personagens por meio do desenho coletivo. A oficina será realizada a partir das 11h, não requer inscrição prévia e é voltada para todas as idades.

Durante a atividade, os participantes serão convidados a criar juntos utilizando tiras de papel dobradas e canetinhas para desenvolver personagens, explorando combinações inusitadas e novas possibilidades de expressão gráfica. A proposta estimula a imaginação, o improviso visual e o trabalho em grupo, além de incentivar a criatividade, a colaboração e a construção de narrativas por meio do desenho.

Para a artista, momentos de criação coletiva são importantes por permitirem que cada participante descubra novas formas de expressão. “Ver crianças, jovens e adultos criando juntos reforça algo em que sempre acreditei: a criatividade é para todos e, quando encontra espaço para florescer, transforma a maneira como enxergamos o mundo”, destaca Mina Leão.

Reprodução / redes sociais

Para Marco A. Cortez, coordenador do projeto das oficinas e quadrinista responsável por trabalhos como Senninha, atividades realizadas em espaços públicos contribuem para democratizar o acesso às linguagens artísticas. “Levar as oficinas para a biblioteca tem sido muito importante, pois amplia o acesso da comunidade à arte e à cultura em um espaço acolhedor e democrático”, afirma.

Exibição de curta-metragens

Marco também desenvolve na Biblioteca Municipal Professor Nelson Foot um projeto que promove, ao longo do ano e de forma gratuita, a exibição de curta-metragens voltados ao público infantil. Neste mesmo dia, às 12h30, serão apresentados filmes com as temáticas de festa junina e meio ambiente.

Serviço
Oficina de Criação de Personagens com Mina Leão
Data: 27 de junho de 2026
Horário: das 11h às 12h
Local: Biblioteca Municipal Professor Nelson Foot (avenida Dr. Cavalcanti, 396 – Complexo Argos)

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