A ilustradora e animadora da série Galinha Pintadinha, Mina Leão, estará na Biblioteca Municipal Professor Nelson Foot neste sábado (27) para ministrar uma oficina gratuita de criação de personagens. A atividade propõe uma experiência criativa e divertida para explorar o universo da criação de personagens por meio do desenho coletivo. A oficina será realizada a partir das 11h, não requer inscrição prévia e é voltada para todas as idades.

Durante a atividade, os participantes serão convidados a criar juntos utilizando tiras de papel dobradas e canetinhas para desenvolver personagens, explorando combinações inusitadas e novas possibilidades de expressão gráfica. A proposta estimula a imaginação, o improviso visual e o trabalho em grupo, além de incentivar a criatividade, a colaboração e a construção de narrativas por meio do desenho.

Para a artista, momentos de criação coletiva são importantes por permitirem que cada participante descubra novas formas de expressão. “Ver crianças, jovens e adultos criando juntos reforça algo em que sempre acreditei: a criatividade é para todos e, quando encontra espaço para florescer, transforma a maneira como enxergamos o mundo”, destaca Mina Leão.