A Prefeitura de Jundiaí promove no próximo domingo (28), a partir das 9h, uma caminhada aberta a toda população para celebrar os 30 anos do Programa de Esportes e Atividades Motoras Adaptadas (Peama), da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel). O evento é gratuito, aberto a pessoas de todas as idades, não tem inscrição prévia e ocorrerá no Mundo das Crianças.

Os munícipes poderão percorrer um trajeto mais curto, de 1 km, ou o de 2 km. O objetivo da caminhada é comemorar as três décadas de existência do Peama, que atualmente conta com cerca de 400 alunos, que praticam 16 modalidades e são orientados por 30 professores – entre educadores da Smel e contratados pela Associação Jundiaiense de Esportes Paralímpicos (Ajep) –, além de estagiários e voluntários.

O percurso de 1 km vai da Casa da Árvore até o Teatro de Arena e o trajeto mais longo vai até a curva do Jundiaí-Mirim, voltando pelos pinheiros até o teatro. Segundo a diretora do Departamento de Esporte Adaptado da Smel, Vanessa Patrícia Rancoletta do Nascimento, o aniversário do programa é comemorado o ano todo, com vários eventos. “O Peama é uma política permanente de Estado, marcada pela inclusão e pelo incentivo à qualidade de vida. Nossos alunos, pais, familiares e professores fazem uma grande integração através do esporte. No domingo, vamos interagir com toda a comunidade, valorizando uma iniciativa que transforma vidas”, destacou.