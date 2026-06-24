Um motorista de aplicativo, supeito de se passar por policial militar e também por soldado do Exército, foi preso por extorsão e usurpação de função pública na manhã desta quarta-feira (24), na Vila Hortolândia, em Jundiaí. A prisão foi realizada por guardas municipais de Apoio Tático.

Os guardas Zarantonello, Fialho, F. Santos e Nabor faziam patrulhamento pelo bairro quando perceberam um carro saindo de um posto de combustíveis, enquanto dois frentistas corriam atrás do veículo.

Foi realizada a abordagem e, de imediato, o condutor se apresentou como "colega", alegando pertencer ao Exército. Os guardas solicitaram sua identificação funcional, mas ele apresentou apenas uma carteira de alistamento militar antiga. Em consulta, foi constatado que ele apenas havia se alistado, sem nunca ter integrado as Forças Armadas.