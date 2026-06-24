Um motorista de aplicativo, supeito de se passar por policial militar e também por soldado do Exército, foi preso por extorsão e usurpação de função pública na manhã desta quarta-feira (24), na Vila Hortolândia, em Jundiaí. A prisão foi realizada por guardas municipais de Apoio Tático.
Os guardas Zarantonello, Fialho, F. Santos e Nabor faziam patrulhamento pelo bairro quando perceberam um carro saindo de um posto de combustíveis, enquanto dois frentistas corriam atrás do veículo.
Foi realizada a abordagem e, de imediato, o condutor se apresentou como "colega", alegando pertencer ao Exército. Os guardas solicitaram sua identificação funcional, mas ele apresentou apenas uma carteira de alistamento militar antiga. Em consulta, foi constatado que ele apenas havia se alistado, sem nunca ter integrado as Forças Armadas.
Na sequência, os agentes conversaram com os frentistas, que relataram que o motorista havia abastecido o veículo e saído sem efetuar o pagamento.
Enquanto a ocorrência era atendida, os guardas receberam a informação de que um motorista de aplicativo havia tentado extorquir R$ 500 de uma mulher. Segundo a denúncia, o companheiro dela havia solicitado uma corrida por aplicativo e, quando o motorista chegou, entregou-lhe uma bolsa para ser levada até a mulher.
De acordo com o relato, o motorista então se apresentou como policial militar, afirmou suspeitar que a bolsa contivesse drogas e chegou a dar voz de prisão ao homem. Diante da situação, o passageiro cancelou a corrida.
Em seguida, o motorista entrou em contato com a mulher dele, fazendo ameaças e reforçando que seria policial militar. Inicialmente, exigiu o pagamento da corrida, que foi feito por meio de PIX. Mesmo após receber o valor, ele passou a zombar da vítima e exigiu R$ 500, ameaçando matá-la caso não efetuasse o pagamento.
Desesperada, a mulher acionou a Polícia Militar, que compartilhou as informações com a Guarda Municipal.
Foi então que a equipe de Zarantonello constatou que se tratava do mesmo motorista que havia acabado de deixar o posto de combustíveis sem pagar pelo abastecimento.
Diante dos fatos, ele foi conduzido à Central de Flagrantes, onde a vítima da extorsão também compareceu. Os frentistas foram qualificados no boletim de ocorrência, mas não acompanharam a apresentação na delegacia.
O suspeito foi preso em flagrante.
Agora, a Polícia Civil vai investigar há quanto tempo ele se passava por policial militar ou soldado do Exército e se há outras possíveis vítimas de seus crimes.
Os guardas Zarantonello, Fialho, F. Santos e Nabor prenderam o suspeito