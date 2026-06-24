Prevista para acontecer em setembro, a próxima edição da Feira do Empreendedor, Negócios e Serviços de Jundiaí (Fens) nos Bairros, que abrangerá as regiões Norte e Noroeste, teria inscrições abertas hoje (24), mas essas inscrições foram adiadas.

A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (SMDECT), informa que as inscrições dos expositores para a 4ª edição da Fens nos Bairros – regiões Norte e Noroeste, previsto para esta quarta-feira (24), foi adiada.

A medida, segundo a Prefeitura de Jundiaí, foi adotada para garantir a transparência, a segurança do processo e a igualdade de condições a todos os empreendedores participantes. A nova data para abertura das inscrições será divulgada em breve pelos canais oficiais da prefeitura.