Prevista para acontecer em setembro, a próxima edição da Feira do Empreendedor, Negócios e Serviços de Jundiaí (Fens) nos Bairros, que abrangerá as regiões Norte e Noroeste, teria inscrições abertas hoje (24), mas essas inscrições foram adiadas.
A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (SMDECT), informa que as inscrições dos expositores para a 4ª edição da Fens nos Bairros – regiões Norte e Noroeste, previsto para esta quarta-feira (24), foi adiada.
A medida, segundo a Prefeitura de Jundiaí, foi adotada para garantir a transparência, a segurança do processo e a igualdade de condições a todos os empreendedores participantes. A nova data para abertura das inscrições será divulgada em breve pelos canais oficiais da prefeitura.
Compõem as regiões Norte e Noroeste do município de Jundiaí os seguintes bairros: Água Doce, CECAP, Champirra, Currupira, Engordadouro, Fazenda Conceição, Fernandes, Horto Florestal, Jardim Botânico, Jundiaí Mirim, Marco Leite, Mato Dentro, Morada das Vinhas, Parque Centenário, Pinheirinho, Poste, Rio Acima, São José da Pedra Santa, Tarumã, Torres de São José, Traviú, Vila Hortolândia, Vila Marlene, Vila Municipal, Vila Rio Branco e demais bairros que não estão selecionados, mas que fazem parte das regiões Norte e Noroeste de Jundiaí.
O evento acontecerá no salão do Santuário Diocesano Santa Rita de Cássia, localizado na rua Uva Niágara, 352, Cecap. Saiba mais neste link.