No próximo final de semana (26 a 28) acontece em Itupeva o 'Festival Mundo Asiático', um dos maiores festivais de gastronomia e cultura asiática do interior paulista, com especial Coreia e Japão. O evento tem entrada gratuita e é realizado na Praça de Eventos da Pedreira Itupeva, das 10h às 22h.
A cultura asiática ganha cada vez mais espaço no Brasil, impulsionada pelo crescimento do K-pop, dos doramas, da caça ao Pokémon e da gastronomia oriental, e será o centro das atenções durante o festival. A proposta é oferecer ao público uma experiência completa, que simula uma viagem ao universo oriental.
Gastronomia e cultura
A gastronomia será um dos grandes destaques, com expositores especiais oferecendo pratos típicos que vão do ramen e sushi à culinária coreana, como kimchi e tteokbokki, proporcionando uma verdadeira jornada de sabores. Além disso, o evento aposta em atrações culturais e interativas para envolver diferentes públicos.
Estão previstas apresentações tradicionais, como dança do dragão, shows de taiko - tambores japoneses - e de kung fu, entre outras performances inspiradas na cultura asiática contemporânea. O universo pop também marca presença, com covers de K-pop, incluindo sucessos que mobilizam fãs em todo o país, e espaços dedicados ao anime e cosplay, com um concurso que promete ser um dos pontos altos da programação.
Programação
Confira a programação:
Sexta-Feira - 26/06
18H - Workshop de Dança da Música Jump
19H - Apresentação de Dança Grupo Dancers
20H - Tributo Queen - Bohemian Rock
Sábado - 27/06
12H - Set DJ Bea Belo
13H - Guerreiras K-POP
14H - Musical Midori e Mayumi (músicas japonesas de vários estilos e mesclamos com músicas na língua japonesa e brasileira)
15H - Random Play Dance DJ Bea Belo
16H - Guerreiras K-POP
17h - Pikachu e Mario
17H - Concurso Cosplay
18H30 - Psy Cover
20H30 - Especial Bruno Mars
Domingo - 28/06
11H - Workshop Dança Professora Elo
12H - Set DJ Bea Belo
13H - Guerreiras K-POP
14H - Yujo Taiko e Odori
15H - DJ de dança com reprodução aleatória Bea Belo
16H - Workshop Dança Professora Ana Julia
17H - Concurso Cosplay
19H - Guerreiras Kpop
20H30 - Banda Zé-Pellin Especial Manonas
Serviço
Festival Mundo Asiático - Especial Coreia e Japão
Data: 26/06 a 28/06
Horário: Das 10h às 22h
Local: Praça de Eventos da Pedreira de Itupeva - avenida Nelson Gulla, 365 - Monte Serrat, Itupeva - SP
Entrada gratuita!