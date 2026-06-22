No próximo final de semana (26 a 28) acontece em Itupeva o 'Festival Mundo Asiático', um dos maiores festivais de gastronomia e cultura asiática do interior paulista, com especial Coreia e Japão. O evento tem entrada gratuita e é realizado na Praça de Eventos da Pedreira Itupeva, das 10h às 22h.

A cultura asiática ganha cada vez mais espaço no Brasil, impulsionada pelo crescimento do K-pop, dos doramas, da caça ao Pokémon e da gastronomia oriental, e será o centro das atenções durante o festival. A proposta é oferecer ao público uma experiência completa, que simula uma viagem ao universo oriental.

Gastronomia e cultura

A gastronomia será um dos grandes destaques, com expositores especiais oferecendo pratos típicos que vão do ramen e sushi à culinária coreana, como kimchi e tteokbokki, proporcionando uma verdadeira jornada de sabores. Além disso, o evento aposta em atrações culturais e interativas para envolver diferentes públicos.